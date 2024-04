Desmantellen una plantació de marihuana en una antiga fàbrica de guix de Figueres

La Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra han desmantellat una plantació de marihuana situada en una antiga fàbrica de guix de Figueres.

En el dispositiu es van detenir tres persones com a responsables del cultiu. Les tres persones eren membres de la mateixa família. Dues han quedat en llibertat a l'espera de judici i una tercera ha ingressat a presó.

Es van intervenir les plantes, un total de 22, 4 quilos de marihuana en cabdells, i 900 euros en efectiu.

Una porta blindada donava accés a la plantació.

Els investigadors apunten que es tractava d'una organització perfectament estructurada.

El cultiu estava situat en una nau industrial, allunyada de les urbanitzacions i a tocar el riu Muga.

La investigació policial es va iniciar el mes de febrer després de rebre informació que a la nau s'hi estava cultivant la droga. Es van confirmar les sospites i els agents, després de rebre l'autorització judicial van entrar a la nau.

Amagada darrere la porta blindada de seguretat hi havia la instal·lació per al cultiu i tractament de la marihuana.

A l'interior es van trobar les 274 plantes. També una habitació que era utilitzada per a secar la droga. Aquí van localitzar els 22,4 quilos en cabdells que, segons les fonts policials, equivaldria a 510 plantes.

Per a realitzar el procés de creixement de les plantes hi havia aïllants tèrmics, focus extractors, transformadors i aires condicionats.

A més, es va localitzar una màquina per a comptar bitllets.

Territori de plantacions

Des dels cossos policials recorden que l'Alt Empordà és un territori on proliferen les plantacions de marihuana més difícils de detectar i es dediquen al cultiu i venda de droga al sud de França. Per això estan permanentment atents per tal de poder desmantellar les instal·lacions que són perilloses pel risc d'incendi, electrocució i pels materials àcids que augmenten la nocivitat de la droga.

La darrera intervenció va ser el 3 d'abril amb vuit persones d'entre 22 i 69 anys detingudes a Empuriabrava, a Castelló d'Empúries, vinculades a un hivernacle de marihuana amb 554 plantes en un habitatge del sector Puigmal.