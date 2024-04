Tancaments de 2,30 metres d'alçada per acabar amb la «intrusió» a l'Albert Gurt de Figueres

Els treballs de millora a l'Estadi Albert Gurt de Figueres entren a la recta final i és previst que el complex estigui plenament operatiu a finals d'abril. A més del canvi de tartan, l'altra gran obra és el tancament perimetral de la instal·lació per evitar robatoris i l'entrada d'usuaris no autoritzats que deterioren les zones d'entrenament i de joc.

L'Ajuntament de Figueres està acabant de col·locar tanques de 2,30 metres d'alçada que vorejaran l'estadi i el seu entorn. L'accés quedarà tancat des de les pistes de pàdel, des del camí que hi ha entre l'aparcament de l'Hospital i la piscina municipal coberta, i des de la zona de darrere la pineda. "Esperem que, d'una vegada per totes, s'acabi la intrusió", desitjava Pere Montserrat, el regidor d'Esports de Figueres, en la presentació de la Run Castell, la setmana passada.

Forats en reixes i tanques provisionals

En els darrers anys hi havia hagut moltes queixes per part dels clubs usuaris, com el Club Esportiu Juncària i el Club Atletisme Figueres. El club de futbol havia patit robatoris de material del bar i de jugar en els vestidors, mentre que el d'atletisme els hi havien sostret les cordes d'alumini que delimiten el tartan.

A més, l'entrada d'usuaris no autoritzats havia causat danys en el terreny de joc i de córrer, segons denunciaven les entitats. Encara que la porta principal estigués tancada, al Gurt s’hi podia entrar per qualsevol altra part del recinte, ja que hi havia forats en reixes i en tanques provisionals.