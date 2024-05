Criden a mobilitzar-se diumenge a Sant Pere Pescador per reclamar retirar les activitats del Fluvià Nàutic

El Grup en Defensa de la Gola del Fluvià amb el suport de Iaeden i Apnae ha organitzat per diumenge una mobilització per exigir que les administracions públiques actuïn de manera contundent per retirar les activitats a la Gola del Fluvià i obrir el camí.

La mobilització´està convocada a les onze del matí davant l'entrada del Fluvià Nàutic.

L'entitat posa de manifest que "des de fa tres anys el promotor del Fluvià Nàutic duu a terme activitats no autoritzades, ha privatitzat el camí públic que duu a la Gola del Fluvià i fa seu tot l’àmbit, malgrat que en el Registre de la Propietat consta que les administracions públiques tenen el 48 % de la superfície".

Segons expliquen, el Servei del Litoral de la Generalitat ha ordenat la suspensió de les activitats de lloguer de motos aquàtiques i kayaks i la retirada d’instal·lacions de les zones de servitud de protecció i trànsit de les zones marítim-terrestre i el tancament de la web per informació enganyosa.

Clausurat l'aparcament

L’ajuntament de Sant Pere Pescador ha clausurat i precintat l’aparcament d’autocaravanes i el ple municipal del mes de març d’enguany ha votat a favor de la recuperació possessòria del camí públic i l’obligació de treure la barrera de peatge i els news jerseis.

Tanmateix, diuen, "el promotor fa cas omís de totes aquestes normatives i sentències que li són desfavorables com per exemple la sentència de l’any 2015 on el jutge declara el camí com a públic".

Per això fan una crida a la concentració el dia 2 de juny a les 11.00h davant l’entrada al Fluvià Nàutic per exigir que les administracions públiques actuïn de manera efectiva i contundent davant d’un promotor que actua de manera il·legal i no fa cas a les obligacions fixades per les administracions.