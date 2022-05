La Policia Local de la Bisbal d'Empordà i els Mossos d'Esquadra han detingut un grup de lladres de domicilis.

El divendres, pels volts de les dotze del migdia, quan els agents locals estaven fent tasques de seguretat ciutadana a la zona del mercat setmanal quan van interceptar un vehicle amb quatre ocupants.

En aquest vehicle hi anaven quatre individus coneguts per la policia i que poden estar relacionats amb diversos robatoris comesos a la població.

Els agents locals van comunicar als Mossos que havien aturat el vehicle, ja que constava que estaven implicats en un robatori a l’interior d’un domicili que havia tingut lloc a Torroella de Montgrí.

Una patrulla dels Mossos d’Esquadra es va desplaçar al punt on la Policia Local de la Bisbal havia aturat el vehicle i va procedir a la detenció dels quatre ocupants.

Alhora, van poder recuperar tots els objectes sostrets al robatori a una a casa de Torroella de Montgrí, segons informa el cos local de seguretat.

Dispositiu en dos bars

D'altra banda, el mateix dia al vespre Policia Nacional, Mossos i Policia Local van fer una inspecció administrativa i de seguretat ciutadana en dos bars cèntrics de la Bisbal.

Com a resultat de l'actuació, es van denunciar diverses persones per tinença de substàncies estupefaents i al responsable d'un dels locals local per tolerar-ne el consum a l’interior.

D'altra banda, també es van citar diverses persones per irregularitats en la seva documentació.

Durant el dispositiu a part dels agents de la Policia local, de Mossos i de Policia Nacional, també hi va participar la unitat canina dels Mossos d'esquadra, especialitzada en la detecció de drogues.