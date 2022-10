Gairebé 200 veïns presenten al·legacions al projecte de la Fosca

L’estira-i-arronsa entre l’Ajuntament de Palamós i els veïns de la Fosca continua. Després que l’administració local aprovés el projecte d’urbanització d’aquest nucli urbà, els residents afectats per l’impacte de les contribucions especials, que han d’assumir el 90% dels 3,8 milions d’euros del cost dels treballs, demanen que se’ls escolti. Per fer-ho, 180 afectats han presentat al·legacions a l’aprovació del projecte que es va segellar en el ple del passat 19 d’agost gràcies a la majoria absoluta d’Esquerra Republicana (ERC).

«Es tracta de fer una reflexió i dir: si als altres barris els financio amb una contribució que no arriba al 50%, per què a La Fosca faig pagar el 90%? Quin és el criteri?», qüestiona Carles Ribas, resident i advocat que representa 180 dels veïns afectats. Ribas precisa, però, que aquests gairebé 200 representats no són els únics que han presentat al·legacions.

El lletrat manifesta que el gruix de persones afectades, que ha d’assumir un cost que oscil·la entre els 25.000 i els 30.000 euros per habitatge, no ha rebut tota la informació: «Hem posat de manifest a les al·legacions que hi ha hagut una manca absoluta de transparència i d’informació envers els veïns. En l’informe del projecte mateix es reconeix que els afectats són principalment persones que tenen segones residències. Tot i això, es va aprovar el projecte sense informar bé als veïns. Es va fer una comunicació mínima en ple estiu i sense participació ciutadana davant uns fets que tenen una incidència econòmica molt important. Parlem de molts diners i no tots els afectats tenen xalets. També hi ha gent treballadora o amb hipoteques», esgrimeix l’advocat.

Ribas afegeix que «la prova d’això és que en el procés de participació només constava la implicació d’una persona»: «També hi ha un component discriminatori. En els últims 10 anys les obres de l’Ajuntament mai han superat el 50% de contribucions i a nosaltres se’ns aplica un 90%».

Treballs de remodelació

Les obres començaran l’any 2023 i tindran una durada de 16 mesos, segons el calendari previst. La nova fase, la primera es va executar l’any 2002, se centra ara en el sector delimitat per la carretera de la Fosca, el camí del cementiri de Sant Joan, el camí vell de la Fosca i el carrer de l’Església. S’actuarà en la xarxa viària segons les necessitats de cada carrer. A més de petites afectacions per a adaptar l’amplada d’alguns dels vials, s’urbanitzaran carrers amb calçada asfaltada i voreres a banda i banda. El projecte aprovat inclou actuacions concretes segons les necessitats de cada carrer. A banda d’això es duran a terme petites intervencions per adaptar l’amplada d’alguns dels vials.

La millora dels serveis també s’inclou dins el paquet d’actuacions previstes. D’aquesta manera, la instal·lació del nou enllumenat públic, la canalització separativa de la xarxa d’aigües residuals i plujanes, la millora de la xarxa de subministrament d’aigua potable i soterrar xarxes elèctriques i de telèfon. La proposta d’urbanització de tot aquest sector ha de permetre el condicionament de dues zones verdes.