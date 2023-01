Al voltant de mig miler de persones van participar ahir en una edició multitudinària del primer bany de l’any a Sant Feliu de Guíxols . A la una del migdia en punt, els banyistes es van llançar a l’aigua amb barrets de pare Noel, d’any nou o banyes de ren, entre altres complements festius. La platja del municipi era plena a vessar d’espectadors que no es volien perdre la primera remullada. El regidor d’Esports, David Oliveras, va destacar la gran afluència de gent després de dos anys de no fer-se per la pandèmia. «Cada any se supera l’assistència; s’ha convertit en una tradició per Sant Feliu», va dir. Segons l’organització, l’aigua estava a una temperatura de quinze graus.

Sant Feliu de Guíxols va recuperar ahir el tradicional bany del primer dia d’any, que des del 2019 que no se celebrava per la pandèmia. El regidor d’Esports de Sant Feliu de Guíxols va assegurar unes 500 persones es van posar a l’aigua, batent rècords d’assistència. «Hi havia unes 300 persones apuntades, però molta gent no va passar a inscriure’s», va detallar, i va afegir que «ve molta gent de fora a fer aquesta activitat». Oliveras va destacar que «sempre és bo començar l’any amb una activitat de mar, i més si ets de costa». David Vázquez és un d’aquests banyistes que no viuen a Sant Feliu, però han adquirit el costum de traslladar-s’hi cada primer d’any. Fa quatre anys que, com a tradició familiar, hi van amb la dona i els fills des de Vidreres per fer la primera capbussada al mar. El banyista va detallar que s’hi traslladen cada any perquè «és un forma de fer activitat» i els agrada l’aigua freda. A més, enguany, Vázquez va aconseguir ser el primer a arribar fins a una de les dues boies on l’organització diposita una ampolla de cava. «Feia temps que tenia ganes d’agafar-la», va reconèixer. Així, ahir, brindaven a la sorra. Una altra banyista, Marta Fernàndez, s’hi va desplaçar des de Terrassa. Van passar el Cap d’Any amb la família al municipi i era «el primer any» que hi participaven, tot i que tenen el costum de banyar-se al mar l’1 de gener a altres llocs. «No sabíem que hi hauria tanta gent, ens ha encantat», va compartir. La jornada va acabar amb una xocolatada popular, en què també es repartia brou per acostar-se a les preferències de tothom. Tot i això, el regidor d’Esports va afirmar que «no ha estat l’any en què l’aigua és més freda». L’organització calcula que estava a uns quinze graus. A més, el sol va ajudar els indecisos a posar-se a l’aigua perquè picava amb força. La temperatura exterior va ser de 16 graus.