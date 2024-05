Primavera amb gust de festa

La primavera per fi ha portat l’esperada pluja; però també ve carregada de balls, exhibicions populars, espectacles de carrer i competicions esportives. Són les festes del Gòtic (del 3 al 12 de maig), les Festes de la Primavera a la Barceloneta (fins al 27 de maig) i del Clot-Camp de l’Arpa (del 3 al 12 de maig) i la Festa Major del barri de Porta, a Nou Barris (del 3 al 12 de maig). Tota la programació està detallada a les webs de cada districte, a ajuntament.barcelona.cat però, a continuació, intentem resumir el més destacat durant els pròxims dies.

La programació

La Festa Major del Gòtic s’inicia aquest divendres, 3 de maig, a les 17.30 h amb el Pregó a càrrec de Maria Antònia Vila, metge amb un gran recorregut al CAP del barri. Prèviament, a les 16.15 h, la cercavila del Pregó recorrerà els carrers del barri. El mateix divendres a la nit, tindrà lloc la Festa Major Jove, que omplirà la plaça Vuit de març de música i ball. Comptarà, també, amb un correfoc que recorrerà diferents carrers dels voltants. El dissabte 4, la plaça de la Mercè acollirà diverses activitats d’oci, àpats populars i música. Com a novetat, aquest any, l’Associació Balls a la plaça del Rei se suma a la Festa Major i organitza un ball folk divendres 10 de maig.

I dins de les Festes de la Primavera de la Barceloneta, aquest dissabte 4, a partir de les 10.30 h, se celebrarà la Matinal de Primavera, amb tallers, mostres, jocs familiars i actuacions d’entitats del barri a la plaça del Poeta Boscà.

El barri de Porta dona el tret de sortida a la Festa Major de Nou Barris, que se celebra al maig. Una cercavila i el pregó marcaran l’inici de les festes la tarda d’aquest divendres, 3 de maig. A més, el Circ Rogelio Rivel actuarà a la plaça Sóller, a partir de les 19.30 h.

El barri del Clot-Camp de l’Arpa celebra les seves XXVIII Festes de Primavera, amb un «vermut musical bastoner» aquest dissabte 4 (d’11 a 22 h), i el XI Cercavila de Primavera (de 18 a 20 h). El diumenge 5 serà el torn de Barraques del Clot, que han organitzat partits de futbol, concurs de paelles i karaoke (d’11.30 a 20 h) al Fossar del Parc del Clot. I la plaça Oca oferirà el Vermut Musical Clot & Blues (de 12.30 a 14.30 h).

El Poblenou Open Day celebra la seva XII edició obrint les portes del Districte Creatiu aquest dissabte, 4 de maig d’11 h a 22 h. Es tracta d’una jornada que convida a conèixer les galeries d’art, centres de creació, estudis d’artistes, agències de publicitat, productores audiovisuals, showrooms, espais gastronòmics, botigues, cocteleries, centres d’estudis, hotels i restaurants que donen vida i formen aquest entorn únic.

Tot l’art i creativitat al Poblenou Open Day

S’han organitzat una cinquantena d’activitats culturals i obertes a tot tipus de públic, com exposicions d’art, xerrades, projeccions multimèdia, demostracions, tallers, música en directe, sessions de dj i propostes gastronòmiques. Tota la informació detallada es pot consultar a la web poblenouurbandistrict.com.

Entre els tallers, destaquen el Caliopiaa Workshop sobre ceràmica decorada, experimentant amb les seves formes i decoració, i creant un gerro 2D amb material reciclat en el qual es podran ficar flors (c. Pellaires, 30-38; de 12 a 17 h i de 17.30 a 22 h).

Una festa única

Un dels punts neuràlgics d’aquesta cita serà la Urban Block Party, que s’ubicarà en un espai en desús, transformant-lo en un niu cultural durant la jornada. Es tracta del solar del carrer Àvila, número 98. Allà es pintaran murals en directe, hi haurà música, tallers, un corner d’art i sessions de dj, a més d’una àmplia oferta gastronòmica.

Captura de pantalla 2 5 2024 223820 poblenouurbandistrict.com / Poblenou Open Day

Un altre dels punts centrals d’aquesta jornada serà el Windows Art Circuit (WAC), un circuit que permet al públic experimentar en directe el procés complet de creació de l’art mural sobre suports no convencionals. En aquesta edició hi participaran un total de 38 artistes que treballen diferents disciplines com la fotografia, la il·lustració, la pintura i l’art mural.

Fira a Collserola

Sota el lema Cuidem el nostre entorn, fem xarxa local diumenge, 5 de maig, de 10 a 15.30 h, se celebra la fira de productors de la serra de Collserola amb tallers, música i una taula rodona (barcelona.cat/sarria-santgervasi).

Festival dProp

Del 8 a l’11 de maig, se celebra el Circuit de Microteatre de Nou Barris dProp. Organitzat per l’Associació Lumo, proposa 5 espectacles de microteatre que es poden veure de forma gratuïta en combos de 3. Més informació a la web ja.cat/dProp.

La Cursa El Corte Inglés

Aquest diumenge, 5 de maig, se celebra la 44a edició de La Cursa El Corte Inglés. Sortirà a les 9 h de l’avinguda Diagonal, 617, i finalitzarà a pl. Catalunya. Els beneficis de La Cursa seran per a la Fund. Catalana d’ELA Miquel Valls (cursaelcorteingles.cat).

Exposició fotogràfica

El barri de Trinitat Vella s’ha omplert de fotografies històriques reunides pels veïns, exposades en gran format als carrers. El projecte de Joan Tomàs rememora les festes populars del barri (barcelona.cat/santandreu).