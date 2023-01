Una comptable admet haver-se quedat més de 250.000 euros de l'empresa on treballava a Begur

L'Audiència de Girona va jutjar ahir la comptable d'una empresa de Begur que va admetre haver-se embutxacat 257.733 euros durant el temps que va ser responsable del departament de comptabilitat, entre el 2012 i el 2016. Davant la seva admissió dels fets i el pacte al qual van arribar totes les parts implicades, el tribunal de la secció tercera l'ha condemnat a 2 anys de presó per un delicte continuat d'apropiació indeguda. No els haurà de complir si paga la totalitat dels diners desfalcats, dels quals falten per consignar uns 13.000 euros. També haurà de pagar una multa de 1.080 euros. A més, el seu marit haurà de respondre com a participant a títol lucratiu.

Tal com relata l’escrit de conclusions de la fiscalia, la processada era l’única que controlava la comptabilitat i això li va permetre transferir diverses quantitats a comptes del seu marit i de la seva filla menor d’edat. Per assegurar-se de no ser descoberta, en fer les transferències posava el nom d’un client o d’un proveïdor. També va manipular la comptabilitat de l'empresa, de tal manera que el saldo dels comptes bancaris de la societat no eren reals en el tancament de cada any. Va fer múltiples transferències a diverses entitats bancàries, fent servir diverses tècniques, com ara També es va pagar un cotxe gràcies a diners de l’empresa. Les acusacions han reconegut dues atenuants a la processada, una de reparació del dany i una altra de dilacions indegudes. La causa judicial ha estat paralitzada en diverses ocasions (es va incoar el 2016) i s’ha arribat a assenyalar data de judici fins a 9 vegades, la primera el 2019. Cap de les suspensions ha estat atribuïble a l'acusada, segons ha indicat la fiscalia. La sentència és ferma. La fiscalia demanava inicialment a l'acusada 6 anys de presó per un delicte d'estafa.