L’Oncotrail, la trail solidària de 100 km per equips a favor dels afectats de càncer que organitza la Fundació Oncolliga Girona, arriba aquest any a la seva 10a edició. Una xifra rodona que els organitzadors volen celebrar organitzant una exposició fotogràfica itinerant i creant una línia de roba esportiva amb un disseny exclusiu que estarà disponible online.

Així ho han explicat avui en l’acte de presentació d’Oncotrail 2023 que s’ha fet al Museu del Suro de Palafrugell, durant el qual s’ha fet també balanç sobre l’anterior edició. A la presentació hi han intervingut la presidenta d’Oncolliga, Paqui Badosa, el regidor d’Esports, Isidre Tenas, i la representant d’Esports de la Generalitat a Girona, Anna Julià, a més del director de la cursa, Lluís Comet, i Jordi Alsina, membre de l’Agrupació Excursionista Palafrugell, entitat que col·labora en l’organització juntament amb el Club Atlètic de Palafrugell.

Comet ha explicat que, al llarg d’aquests 10 anys i gràcies a la col·laboració dels fotògrafs voluntaris, l’Oncotrail ha pogut recollir un ampli arxiu d’imatges i que el 10è aniversari és un bon moment per fer-ne un recull en format exposició. La intenció és que la mostra fotogràfica sigui itinerant i que a partir del mes d’octubre, un cop s’hagi celebrat la 10a edició, es pugui visitar als diferents municipis per on passa la prova.

L’altra novetat serà la línia de roba esportiva per a corredors que l’empresa Tactic Sport ha dissenyat expressament per a l’ocasió i que estarà disponible a través d'Internet. La línia consta de samarretes de màniga curta i màniga llarga per a dona i home, pantaló per a home i dona, mitjons, buf i cinta pel cap. També hi haurà talla infantil de samarreta i pantaló. Un percentatge de les vendes es destinarà directament a Oncolliga com a donatiu.

Les inscripcions s'obren dilluns vinent

Els promotors de la cursa han marcat per a la pròxima edició un límit màxim de 300 equips participants. Cada equip pot estar format per un mínim de 6 components i un màxim de 8. A més, els equips poden inscriure també un xofer. La inscripció s’ha apujat lleugerament respecte a l’any passat per tal de fer front a l’augment generalitzat de preus. Així, la inscripció serà de 60 euros per als participants que disposin de llicència federativa i 65 euros per als qui no en tinguin.

Les inscripcions s’obriran el pròxim dilluns, 30 de gener, a les 9 del matí, però de moment únicament per als equips que ja van participar en l’edició de l’any. En aquesta primera fase hi haurà 100 places disponibles. A partir del 13 de febrer, hi haurà una segona fase d’inscripcions oberta a tothom, fins arribar als 275 equips. L’organització es reserva 25 places, fins arribar a les 300 places.

Els hospitals reben més de 180.000 euros de l'edició de l'any passat

Durant l’acte s’ha fet balanç de la darrera edició i s’ha explicat a què s’han destinat els 381.000 euros que es van recaptar gràcies als donatius dels equips participants. El gruix més important dels fons recollits (188.560 euros) s’ha destinat als hospitals gironins per millorar el confort i el diagnòstic dels malalts de càncer i una altra part destacada (40.000 euros) al projecte de recerca sobre el càncer d’ovari que du a terme un equip d’investigadors de l’Idibgi dirigit per la Dra. Pilar Barretina, al qual ja es van destinar 30.000 euros de l’edició del 2021. L’objectiu d’aquest estudi és identificar els biomarcadors clínics i moleculars de predicció de llarga supervivència d’aquest tipus de càncer.

La resta tindran com a finalitat el finançament de dos nous programes d’Assessorament en Nutrició i Càncer i Sexualitat Clínica Oncològica que ha engegat la Fundació Oncolliga Girona (40.000 euros) i a donar continuïtat a la resta de serveis que l’entitat ofereix als malalts de càncer i les seves famílies (114.443 euros).