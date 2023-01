Les obres d’urbanització de la Fosca, que tenen el projecte aprovat definitivament des de finals de l’any passat, es van endarrerint. El motiu és que encara no s’ha completat l’expropiació de terrenys contemplada en el projecte, motivada perquè s’han d’ocupar nous espais per a l’obertura de vials públics. L’Ajuntament calcula que les obres de la Fosca, però, puguin estar en marxa abans de l’estiu, segons va avançar l’emissora local Ràdio Palamós.

Aquest projecte i el de la reforma urbana d’una part del barri de la Platja, entre els carrers de López Puigcerver i el passeig del Mar, han anat fins ara en paral·lel pel que fa a la seva tramitació. Si en aquest cas la licitació està al caure, en el de la Fosca trigarà una mica més. L’alcalde de Palamós, Lluís Puig, va explicar els motius a l’emissora: «No podem començar la licitació fins que no tinguem la titularitat de tots els terrenys on s’han de desenvolupar les obres. Fins que no tinguem signat l’acte de recepció dels terrenys no es podrà fer i anirem uns mesos més tard». Com ja va passar amb la primera fase, la urbanització de la Fosca ha tornat a generar una àmplia contestació entre els propietaris afectats. El motiu és que hauran de pagar amb contribucions especials un alt percentatge del cost de l’obra. Això ja va fer que es presentessin moltes al·legacions, que van ser desestimades, i ara resta la porta oberta a què les reclamacions puguin arribar als jutjats. Si és així, però, el calendari de l’obra no s’alteraria, va assegurar Puig.

El pressupost del projecte d’urbanització de la Fosca, en la seva segona fase, s’enfila als 3,8 milions d’euros. L’import definitiu que han d’assumir els veïns és de 3,3 milions d’euros.