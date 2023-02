Uns 2.000 alumnes de 4t d'ESO, batxillerats i cicles, de 15 instituts del Baix Empordà participaran al 1r Saló dels Oficis i les Professions que se celebrarà al Palau Firal de Sant Antoni de Calonge el dimarts 28 de febrer i el dimecres 1 de març. Aquest és el primer Saló que organitza el Consell Comarcal al Baix Empordà i té l'objectiu d'informar els joves de les necessitats del mercat de treball a la comarca, exposar diferents camins professionals a escollir i conèixer l'oferta d'FP i certificats de professionalitat del Baix Empordà. Segons el consell, el saló "vol potenciar la formació i l'ocupació de qualitat a la comarca de la mà d'una entesa i treball conjunt entre el món acadèmic i el laboral".

Hi haurà 34 estands i s'hi trobarà una representació de les 21 famílies professionals d'FP i Certificats de Professionalitat. També hi seran presents empreses, gremis i institucions públiques. Així mateix s'han programat 15 conferències i 29 tallers amb l'objectiu de "motivar, inspirar, i orientar segons interessos, habilitats i segons l'estat actual del mercat de treball".

En l'acte de presentació, Xavier Dilmé, vicepresident i conseller comarcal de Promoció econòmica ha explicat que: "amb aquest Saló volem ensenyar als joves de la comarca les necessitats reals del mercat de treball. Un dels objectius és, a banda de posar en valor la importància dels oficis, no perdre capital humà. Sabem que una bona orientació laboral en el moment precís permetrà que els joves puguin treballar a la comarca i aquest és l'objectiu".

«Volem combatre el desencís que a vegades sorgeix en certes edats i que fa que alguns joves deixin d'estudiar perquè no saben quina és la seva vocació»

De la seva banda, Adam Manyé, director dels Serveis Territorials d'Educació a Girona ha comentat que: "la FP és estratègica. Hi ha diferents agents claus com són el teixit empresarial, les administracions en general i les formacions reglades i no reglades. L'estratègia passa per oferir una orientació clau en els joves a partir de 16 anys i que aquesta orientació passi per saber exactament quin ofici tenen vocació de fer." A banda ha posat en relleu la importància de la participació dels gremis i en general el prestigi que l'esdeveniment vol dotar als oficis, tot oferint una orientació acurada.

El president del Consell Comarcal, Joan Manel Loureiro, ha tancat l'acte assegurant que "volem combatre el desencís que a vegades sorgeix en certes edats i que fa que alguns joves deixin d'estudiar perquè no saben quina és la seva vocació".

Jornades sectorials

Ja durant el mes de novembre del 2022 es van portar a terme jornades sectorials presencials i online on va tenir lloc el debat participatiu per poder trobar estratègies conjuntes per fer front als reptes del sector en matèria d'ocupació i a la falta de professionals i la problemàtica del relleu generacional. Van participar empreses de l'àmbit dels oficis, gremis, cambres de comerç i l'OTG. També es va comptar amb la participació d'Oriol Homs, expert internacional de polítiques locals, formació professional i ocupació.

Paral·lelament s'han mantingut reunions amb Afra Sabrià, responsable de prospecció de FP Dual al Baix Empordà, del Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya i representant a la Taula de Formació Professional Baix Empordà, en la que hi participen tots els Instituts que ofereixen FP i CP. L'objectiu d'aquesta col·laboració és cercar complicitats amb les actuacions de promoció econòmica i arribar a les empreses en la formació dual per adaptar els cicles a les necessitats de les empreses. Va ser en aquestes jornades que es va consensuar la possibilitat de desenvolupar el Saló dels Oficis i les Professions