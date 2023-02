La Policia Local de Palafrugell ha detingut un jove com a autor d'un robatori amb força en una botiga del centre de la població. Segons informen en un comunicat, el van atrapar carregat amb el botí la nit del diumenge 5 de febrer. Una patrulla que feia tasques de vigilància va veure el sospitós carregant el botí, diversos objectes i moltes joies que encara duien l'etiquetatge original. Els agents van descobrir que s'ho havia endut de la botiga, on havia entrat rebentant el vidre de la porta principal. A més, també han detingut in fraganti un lladre quan intentava accedir a una zona de trasters d'una comunitat de veïns.

Diverses trucades al telèfon d'emergències i un avís a través de l'aplicació M7 van alertar la policia, que va localitzar el sospitós ràpidament i el va detenir per un robatori amb força en grau de temptativa. Paral·lelament, amb l'increment dels controls dinàmics a les grans superfícies comercials de la població, centrats en els supermercats, han localitzat en dues ocasions a grups de menors realitzant petits furts als establiments. Després de recollir tota la informació i la denúncia dels responsables, la Policia Local va prendre declaració als autors dels fets i va lliurar les diligències a la Fiscalia de Menors de Girona. Detinguts contra la salut pública Entre les darreres actuacions de la Policia Local també hi ha la centrada en el cap de setmana de Carnaval. Els agents han detingut una persona per un delicte contra la salut pública després de localitzar-li cocaïna i diversos elements que utilitzava per a la venda de la droga. La van identificar després d'intervenir en una baralla en una zona d'oci nocturn de la població. El dia 3 de febrer també han enxampat un altre camell. Li van trobar diverses bosses de marihuana quan els van escorcollar perquè estava amb actitud sospitosa en una zona d'oci de la població. Actuació conjunta amb la Policia Nacional Finalment, el dijous 9 de febrer la Policia Local de Palafrugell i la Policia Nacional van fer una actuació conjunta en un edifici del carrer Verges de la població. Durant l'operatiu, van fer un total de dotze identificacions per comprovar que tinguessin la documentació en regla. El dispositiu es va saldar amb la detenció de dues persones per estada irregular segons la Llei 4/2000 i un tercer detingut que va ser reconegut com a autor d'un robatori a l'interior d'un vehicle. El van poder relacionar amb els fets a través de les càmeres de seguretat del municipi. També van denunciar penalment dues persones per un delicte de defraudació de fluid elèctric. Tots els detinguts van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de La Bisbal d'Empordà.