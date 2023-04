Veïns de les urbanitzacions Treumal de Calonge i Politur de Platja d'Aro, al Baix Empordà, s'oposen que la cala Belladona sigui platja per a gossos. S'han constituït en una plataforma i han entrat instàncies als dos ajuntaments reclamant-los que tirin enrere la decisió. La portaveu de l'entitat, Jelena Popovic, assegura que la nova platja per a gossos és "il·legal", perquè contravé les ordenances i s'ha fet "sense el procediment legalment establert" ni cap consulta prèvia. Popovic subratlla que els veïns no tenen res en contra dels animals, però creuen que hi ha altres indrets "més idonis" que aquesta cala on permetre l'accés dels gossos. "Hi ha platges més accessibles, amb més facilitat per netejar-les i que ja tenen serveis", explica.

La nova platja per a gossos a la cala Belladona està en servei tot l'any (sense restriccions de dates ni horaris). Té una superfície d'uns 2.500 metres quadrats, i s'hi accedeix o bé des del camí de ronda o bé des de la via verda de la carretera C-253 (que uneix Calonge i Platja d'Aro).

La setmana passada, quan van presentar-la, els dos ajuntaments van explicar que la platja dona resposta a les peticions tant dels amos de mascotes, com també dels visitants i el sector turístic. A més, ja van avançar que instal·larien una guingueta a la sorra amb serveis específics per als animals.

La nova platja per a gossos, però, no ha agradat als qui viuen a l'entorn de la cala Belladona. Un grup de veïns de les urbanitzacions Treumal i Politur s'ha constituït en associació i reclamen als dos ajuntaments que facin marxa enrere. Subratllen que no tenen "res en contra" dels gossos, però creuen que aquesta cala no és l'indret "més idoni" per fer-hi una platja per a animals.

La portaveu de l'associació, Jelena Popovic, explica que la decisió s'ha pres "sense fer cap estudi ambiental previ" ni tampoc seguir "el procediment legalment establert". Popovic subratlla que les ordenances vigents, tant la de Calonge com la de Platja d'Aro, prohibeixen l'accés de gossos a la sorra, i que veuen "inaudit" que s'hagi decidit habilitar la cala Belladona com a platja per a mascotes.

Popovich explica que la cala "és una de les poques que queden verges al Baix Empordà" i que els preocupa "moltíssim" l'impacte que la mesura pot tenir. Diu que aquest cap de setmana, per exemple, ha vingut gent d'arreu. I que les característiques de l'indret faran que sigui "complicat" accedir-hi per netejar-la (perquè des del camí de ronda s'han de baixar 148 esgraons fins a la sorra).

La portaveu de l'entitat també explica que a la zona hi ha poc aparcament, i que a l'altre costat de la carretera s'hi construiran 29 pisos, que encara "complicaran més" que aquells qui vagin a la platja amb les mascotes trobin pàrquing. "Creiem que la platja Gran de Platja d'Aro és molt llarga, té serveis, i s'hi podria habilitar un espai per al bany per a gossos, o que la zona de Torre Valentina de Sant Antoni a tocar de la riera també seria idònia; però fer-ho a la cala Belladona ho veiem un despropòsit".

Instàncies als ajuntaments

Des de l'entitat s'han presentat instàncies als dos ajuntaments i també s'han enviat correus electrònics als regidors de l'àrea demanant-los de quina manera s'ha aprovat que la cala Belladona sigui platja per a gossos i si s'ha fet algun estudi mediambiental que ho avali. Popovic explica que, basant-se en les ordenances, s'ha demanat als ajuntaments tirar enrere la decisió "perquè no és conforme a dret" i que, aquest proper cap de setmana, s'enviïn patrulles de la policia local perquè n'informin els visitants.

"Esperem que rectifiquin", diu la portaveu de l'entitat, que reitera que "en cap cas" van en contra "dels drets dels animals", sinó que allò que volen és "preservar" la cala Belladona.

Durant la presentació de la nova platja per a gossos, els ajuntaments de Calonge i Platja d'Aro van defensar que aquest era l'espai idoni per permetre-hi el bany de mascotes. Van explicar que, per convertir-la en platja per a gossos, es va fer a través dels corresponents plans d'usos i que la mesura ja ha rebut el vistiplau de Costes. A més, van precisar que havien desestimat altres zones del litoral -com la platja Gran- perquè si aquí s'hi permetés l'accés d'animals a la sorra, es perdria la qualificació de bandera blava (que també és un reclam turístic).