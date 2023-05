De vivenda a museu: els possibles usos de l’espai

Més enllà de la propietat de la finca, els possibles usos que pot tenir la base Loran també es troben al centre del debat. I és que la finca es troba en ple parc natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, i l’Ajuntament de Torroella de Montgrí sempre ha deixat clar que no s’hi pot fer res, ja que és un espai protegit. Per tant, el propietari de la base haurà de batallar per aconseguir el permís per poder fer-hi el que desitjaria: la seva intenció és reformar un dels edificis per poder-hi viure i fer-hi un museu sobre la història de la base. A més, es compromet a tenir cura de tot l’entorn, que al llarg dels últims anys s’ha anat degradant per la inacció del Ministeri.

Tot i que el comprador va indicar que havia parlat amb el director del Parc Natural sobre aquest projecte, la Generalitat no ho va voler confirmar. I de fet, l’alcalde de Torroella, Jordi Colomí, ja va advertir fa mesos que aquests projectes serien impossibles amb l’actual normativa, ja que un habitatge o un museu no estan contemplats en l’actual normativa urbanística. Per la seva banda, la Generalitat va explicar, en el moment d’anunciar que exerciria el dret a tempteig i retracte, que l’espai tindria usos públics. La seva previsió era destinar part dels edificis a instal·lacions del Parc Natural, com ara sales d’emmagatzematge o espais per a activitats. D’altra banda, també va indicar que estudiava la possibilitat de dedicar una altra part de la finca a donar suport als itineraris interpretatius de la Guerra Freda que hi ha a la zona. Finalment, va anunciar que tota una part dels edificis s’haurien de tirar a terra perquè es trobaven en molt mal estat. «Escoltar el territori» En aquest sentit, la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, va anunciar que la seva voluntat era «escoltar el territori» a l’hora de decidir el futur del projecte. Per la seva banda, l’alcalde de Torroella, Jordi Colomí, va explicar en declaracions a TV3 que l’aposta municipal passava per la vessant educativa. «Pot haver-hi un centre d’interpretació del que va ser la guerra freda, i el paper d’aquestes estacions Loran al Mediterrani. Però també és un lloc idoni, com molt pocs que hi ha al Mediterrani, per ubicar-hi una aula d’alguna universitat. Primer, perquè l’estructura està feta. I segon, perquè l’espai és inqüestionable», va assenyalar. Ara caldrà veure com evoluciona el conflicte, i quins són els usos que finalment autoritza l’Ajuntament. Cal tenir en compte, tanmateix, que d’aquí tres setmanes se celebraran les eleccions municipals, de manera que caldrà veure quin ajuntament surt de les urnes i quin és el seu posicionament en relació a la base Loran.