El diputat del Parlament de Catalunya, Jaume Alonso-Cuevillas, va ser atacat aquest cap de setmana per un mero mentre feia una immersió a les Illes Medes.

En una piulada a X (abans Twitter), Cuevillas ha compartit una impactant imatge de la ferida que li va deixar l'animal al canell esquerre.

Gràcies a tots els que us heu interessat.



Va ser una mossegada d’un mero gran (gairebé un minut amb tota la ma fins el canell dins la seva boca).



Afortunadament no hi ha infecció ni cap afectació greu. pic.twitter.com/VGtLHyyyTA — Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol (JACS) (@JACS_JaumeACS) 1 de octubre de 2023

Segons ha explicat ell mateix en declaracions al programa de TV3 Planta Baixa, es trobava fent de guia d'immersió amb uns turistes francesos a uns 22 metres de profunditat, quan va rebre un "primer atac" d'un mero, que va poder esquivar. Després, l'animal va venir de cara i el va mossegar fins al canell. Cuevillas ha relatat que va tenir la mà dins la boca del peix "gairebé un minut".

L'ex diputat per Girona al Congrés ha afirmat trobar-se "tranquil" perquè el mero "no té prou força" per atacar la mà, "no és un tauró", ha afegit, però que va patir perquè no li fes mal en un tendó. Afortunadament, no hi ha hagut infecció ni cap afectació greu.