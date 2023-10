Els ajuntaments admeten que hauran d'apujar taxes pel tancament de Solius i critiquen que la Generalitat es tanqui en banda i els vulgui fer pagar tots els costos postclausura (un manteniment que per llei es fixa en 30 anys). El president del consorci i alcalde de Llagostera, Narcís Llinàs, calcula que de mitjana l'augment de taxes serà del 25%, tot i que podria pujar més en alguns municipis. En una reunió del consorci, els alcaldes han reclamat a l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) que acceleri la nova llicència ambiental per a la planta de compostatge, que va tancar fa pocs dies. Voldrien que s'enllestís abans de finals d'any, però la Generalitat parla de sis mesos. Els opositors de Solius, això sí, ja han anunciat que la recorreran.

Primera reunió del Consorci de Solius després que la planta de compostatge del complex s'hagi tancat -obeint la sentència del TSJC- i les instal·lacions de l'antic abocador, ara, només funcionin com a punt de transferència. La trobada s'ha fet a l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà). Hi han pres part alcaldes o regidors dels pobles que formen la mancomunitat -també hi ha Calonge, Llagostera, Sant Feliu i Platja d'Aro- i el director de l'Àrea d'Infraestructures de l'ARC, Josep Simó.

Durant les dues hores llargues que ha durat la reunió, però, les postures d'uns i altres no s'han mogut. "Som allà mateix on ens trobàvem, no hem avançat", explica el president del consorci. Les discrepàncies, novament, es troben amb qui ha de fer-se càrrec dels costos: no només dels de la transferència de les deixalles i l'orgànica (de moment, aquesta fracció s'amuntega a Solius i aviat s'enviarà a Hostalets de Pierola) sinó també, i sobretot, de les despeses de manteniment de l'antic abocador.

L'Agència de Residus estudiarà si, via aportació al consorci, aquest 2023 assumeix el sobrecost que suposa enviar les escombraries a Vacarisses i l'orgànica a l'Anoia. Però els ajuntaments ja admeten que, de cara a l'any vinent, tocarà apujar taxes. D'entrada, Narcís Llinàs calcula que l'increment, de mitjana, es mourà en un percentatge d'entre el 20 i el 25% (tot i que en alguns municipis podria ser més elevat, perquè també anirà en funció del percentatge de reciclatge).

Però sobretot, allò que més critiquen els ajuntaments és que la Generalitat es tanqui en banda i no vulgui assumir els costos postclausura de Solius. Unes quantitats que pugen a més d'1 milions d'euros anuals i que, en global, sobrepassaran els 30 (perquè per llei, el manteniment de l'antic abocador s'ha de fer durant tres dècades). "Estem preocupadíssims; ells només s'han compromès a pagar el tancament, però amb la postclausura, que és el que més diners puja, ens diuen que no els correspon", critica l'alcalde de Llagostera.

Narcís Llinàs explica que l'ARC vol que els ajuntaments repercuteixin el manteniment "a la taxa d'escombraries" i ja avança quina serà la postura dels municipis. "Batallarem perquè la Generalitat també se'n faci càrrec", explica el president, recordant que precisament l'Agència de Residus té el 50% de presència al consorci. I ja avança que, si la resposta continua essent negativa, no descarten explorar la via judicial.

L'autorització, en mig any

A Solius, ara per ara, les deixalles que hi entren tan sols hi estan de pas. Però des del consorci ja s'està tramitant la nova autorització ambiental, que per una banda ha de permetre gestionar la postclausura de l'abocador i, per l'altra, reobrir la planta de compostatge (amb l'objectiu que es pugui modernitzar per continuar tractant la fracció orgànica).

Conscients que cada dia que passa els costos s'incrementen -Hostalets de Pierola és a 127 quilòmetres- els alcaldes han reclamat a l'ARC que acceleri els tràmits, amb l'objectiu que la nova autorització estigui llesta a finals d'aquest 2023 o a principis del 2024. "Des de l'Agència, però, ens parlen d'un termini de mig any", explica el president del consorci.

Els opositors, en contra

I entremig de tot plegat, la plataforma Salvem Solius rebutja que el complex es faci servir com a planta de transferència i ja ha anunciat que impugnarà la nova autorització ambiental. Si cal, portant de nou l'afer als tribunals.

"S'ha de posar fi a tota activitat del complex i trobar un emplaçament alternatiu, perquè l'actual té un alt valor ambiental que és incompatible amb una activitat de gestió de residus, i perquè això impedirà resoldre el problema de males olors que pateixen els veïns", recull la plataforma en un comunicat.

L'actual president del consorci admet que "la gestió" de Solius "es podria haver fet millor", però també creu que ara "no és el moment de discutir sinó de buscar solucions". "Sí que sabem, però, que la plataforma es posarà en contra de tot allò que fem", concreta Llinàs.

Per la seva banda, el director de l'Àrea d'Infraestructures de l'ARC, que no es mulla a l'hora de parlar de costos, assegura que el compromís del Govern és tirar endavant "la nova autorització administrativa amb celeritat". Simó ja avança, a més, que la tramitació corregirà les deficiències de l'anterior. "Cadascú està en el seu dret d'al·legar-la, però no tenim cap mena de dubte que l'autorització es farà en tota regla", conclou, en referència a Salvem Solius.