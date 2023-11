L’oposició de Sant Feliu de Guíxols critica l’increment de preus de la zona blava

El nou model de gestió dels aparcaments municipals que ha tirat endavant la coalició de govern de Sant Feliu de Guíxols, formada per Tots per Sant Feliu i el Partit Socialista, ha generat la indignació de tots els grups de l’oposició. Esquerra Republicana (ERC), Junts i Guíxols des del Carrer han emès comunicats exposant la seva oposició frontal al projecte i criticant l’increment de preus que representarà per als usuaris.

Els republicans han mostrat la seva disconformitat amb l’acord pel qual s’ampliarà la zona blava al centre del municipi i s’aplicarà durant tot l’any, amb un increment de preus de més d’un 100%, que s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2024. Segons manifesten, «com que a l’equip de govern no els interessa parlar de la pujada desorbitada de preus i de zones on s’haurà de pagar, s’està tapant argumentant que la gestió estarà en mans d’una empresa del tercer sector, que donarà ocupació a persones amb necessitats especials». Així mateix, des d’ERC apunten que «donem suport total a aquest canvi, però lamentem que s’utilitzi aquesta qüestió per tapar que els ciutadans es veuran afectats pels canvis tarifaris i hauran de pagar sempre i arreu per aparcar».

Des de Junts també critiquen la proposta del govern. «Fins ara, els ciutadans o visitants que no volien pagar per aparcar al centre, podien fer-ho en els aparcaments que estan més allunyats del centre com l’aparcament de la corxera, el de ponent (darrera l’estació d’autobusos) o el del començament de la carretera de Tossa, però segons la nova ordenança aquests aparcaments també passaran a ser de pagament tot l’any i al mateix preu augmentat».

Finalment, des de Guíxols des del Carrer critica que tot plegat representarà un increment de preus del 45% en l’aparcament. La formació també «lamenta» que «el govern no hagi valorat cap dels canvis que ha proposat durant el debat».