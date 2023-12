L'Ajuntament de Begur ha incorporat el reg gota a gota en alguns jardins del municipi per poder fer front a l'episodi de sequera. A més, el consistori també ha substituït algunes espècies que requereixen més aigua per d'altres que estan acostumades a subsistir en zones més àrides i que no en necessiten tanta quantitat. Essencialment s'ha retirat la gespa -que requereix d'una gran quantitat d'aigua- per espècies xeròfiles, a més d'altres mediterrànies com l'heura, el romaní o l'espígol que no en necessiten tanta. Amb aquesta actuació el consistori espera poder mantenir la qualitat dels jardins del poble mentre duri la sequera i les restriccions imposades pel Govern de la Generalitat.

A més, la voluntat també és evitar la degradació d'aquests espais, alhora que adaptar-los a la manca d'aigua i a les altes temperatures estivals.