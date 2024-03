Les obres d’urbanització de la Fosca, que tenen el projecte aprovat definitivament des de l’any 2022, s’han tornat a endarrerir. Aquesta vegada, el motiu és que l’ajuntament de Palamós no ha pogut contactar amb alguns dels propietaris dels terrenys que ha expropiat per poder realitzar les obres i, per tant, no els hi pot dipositar els diners corresponents.

«Hi ha una sèrie de propietaris que, o perquè estan difunts, o perquè no han acceptat l’herència dels terrenys, que fan que no es pugui determinar a qui s’ha d’entregar els diners de les expropiacions», explica l’alcalde de Palamós, Lluís Puig (ERC). «Els diners actualment estan ingressats a la Caixa de Dipòsits i qui ha de dictaminar a qui se li han d’entregar és un jutjat, però tot i que en anteriors ocasions aquest s’havia fet càrrec dels diners, ara ens ha comunicat que no és competent», afegeix Puig.

Per poder començar la licitació de les obres de la urbanització palamosina l’ajuntament necessita completar el procés d’expropiació dels espais afectats. Aquesta no és una problemàtica recent, ja que a finals de gener de l’any passat, Puig ja va exposar que «no podem començar la licitació fins que no tinguem la titularitat de tots els terrenys on s’han de desenvolupar les obres. Fins que no tinguem signat l’acte de recepció dels terrenys no es podrà fer i anirem uns mesos més tard», va indicar aleshores l’alcalde.

A més, el batlle no fixa cap data per començar les obres i explica que «com que el jutjat civil ens ha dit que ell no és competent ara acudirem a l’Audiència Provincial perquè ens digui quin és el jutjat competent per assumir aquesta qüestió».

D’entrada, estava previst que les obres comencessin l’any passa, amb una durada aproximada de setze mesos. Segons van explicar en el seu moment, el projecte es centra essencialment en el sector delimitat per la carretera de la Fosca, el camí del cementiri de Sant Joan, el camí vell de la Fosca i el carrer de l’Església. A més, també compta amb petites afectacions per a adaptar l’amplada d’alguns dels vials i amb l’urbanització de carrers amb calçada asfaltada i voreres a banda i banda.

Al·legacions dels veïns

Aquesta iniciativa d’urbanització es troba actualment als jutjats a causa de les diverses al·legacions presentades pels veïns de la Fosca. Unes denúncies motivades perquè el pressupost total de les obres és de 3.863.042,79 euros i els residents s’han de fer càrrec del 86% del total (3,3 milions), mentre que el consistori baix-empordanès només ha de pagar el mig milió d’euros restant. Un plantejament que els veïns van definir aleshores com «abusiu» i «discriminatori», ja que molts dels habitatges de l’espai són pisos i cases familiars de segona residència.

«Tenim constància de què s’ha presentat contenciós contra la imposició d’aquestes retribucions especials i nosaltres ho defensarem perquè creiem que és el que pertoca», conclou l’alcalde republicà de Palamós respecte aquesta delicada situació amb els veïns de la Fosca.