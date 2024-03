Torroella crea una àrea especialitzada en la recerca de fons europeus

L’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha una àrea per a aconseguir fons europeus. El municipi s’incorpora a la xarxa BELC, una xarxa d’administracions locals per fomentar la comunicació sobre temes de la UE.

La unitat estratègica dins l’Ajuntament, "Àrea Europa" té per objectiu contribuir de manera proactiva a la construcció de la UE, sota quatre pilars bàsics: coneixement, cooperació, creixement i innovació, remarquen des de l'Ajuntament.

L’objectiu principal és posicionar Torroella de Montgrí a escala europea i internacional i crear aliances, que permetin identificar i participar activament en xarxes europees que poden contribuir al desplegament de les polítiques municipals.

En aquest sentit, la nova àrea s’ha marcat com a objectius específics la identificació de subvencions de la UE que puguin ser d’interès pel municipi i orientar i donar suport a la presentació i seguiment de propostes per part de les diferents regidories municipals.

Torroella de Montgrí i l’Estartit han tingut, des de pràcticament dues dècades, un paper molt actiu en la posada en marxa de plans a escala europea i la implementació d’iniciatives pioneres en l’àmbit de la gestió territorial i la dinamització turística i econòmica.

En són exemples els tres projectes Life (Life Ter Vell, Life Emyster i Life Pletera), les certificacions de qualitat EMAS, el sistema d’indicadors europeus ETIS, els grups de treball europeus NECSOTUR i Interreg Mediterranean, els programes europeus Marimed i Ernest, la Carta Europea de Turisme Sostenible i el finançament també amb programes Feder i Next Generation, entre d’altres.

Nou projectes Nex Generation

La nova àrea municipal, que ja fa alguns mesos que treballa, ha aconseguit crear les sinèrgies necessàries per aconseguir 9 projectes Next Generation, que han aportat al municipi un total de 4.691.563,71 € en subvencions.

L'ajuntament també s’ha incorporat a dues xarxes europees que l’hi permeten estar ben informat de tots els projectes europeus. Es tracta de la xarxa BELC: Construir Europa amb les autoritats locals i de la xarxa European Network of Cultural Centres.

Recentment i en el marc del desplegament de la nova àrea municipal, la regidora de l’Àrea Europa ha participat en la trobada Construir Europa amb les autoritats locals que es va celebrar a Brussel·les els passats 20 i 21 de febrer. Aquesta trobada va oferir l'oportunitat de conèixer de primera mà les institucions de la Unió, la Comissió Europea i el Parlament Europeu i programes de finançament i d’innovació, d’impuls de la transició verda per a ens locals, així com la campanya institucional de cara a les eleccions europees del 9 de Juny. En una de les jornades de treball es van poder compartir les inquietuds dels representants locals davant la gestió i execució dels fons Next Generation.

Trobada transfronterera

La setmana passada també, varis representants municipals van participar en una trobada transfronterera a Torreilles de la Salanca, municipi agermanat amb Torroella de Montgrí, amb la voluntat de reforçar lligams i crear noves sinergies que permetin construir projectes de futur.

L’equip humà que lidera el projecte és la regidora de Fons Europeus, Anna Bonada; la tècnica de promoció econòmica, Montse Roca; i la col·laboradora externa experta en polítiques europees, Mònica Plana.

La regidora de Fons Europeus, Anna Bonada, ha volgut posar de manifest que «estem treballant de valent per construir complicitats que ens apropin a Europa i ens permetin articular aliances que aportin nous projectes i noves oportunitats econòmiques, culturals i medi ambientals i socials pel nostre municipi».