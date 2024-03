La Policia de Palafrugell realitza 27 detencions en els darrers tres mesos

La Policia Local de Palafrugell ha realitzat 27 detencions en els darrers tres mesos i 14 persones més han estat investigades per diferents fets delictius. És el balanç des del principi d'any. Entre el detinguts hi ha hagut un lladre multireincident per robar en un supermercat, dues detencions per ocupació i una per violència de gènere.

Segons ha informat l'Ajuntament, les darreres 7 detencions s’han produït durant el mes de febrer i recentment, durant el mes de març s’han produït 2 més. A inicis del mes de febrer es va detenir un home al supermercat Esclat situat al zona comercial de grans superfícies de la població, ja que els agents van detectar a la zona a aquesta persona i fent un discret seguiment van poder comprovar que havia robat diverses ampolles de licor. Aquesta persona ja és reincident en fets similars i per part de la cos policial es van informar a l’autoritat judicial competent, han informat.

També es van detenir a dues persones més per delictes d’usurpació patrimonial, “ocupacions”, després de ser detectats pels agents. Aquestes detencions es van poder fer gràcies a la col·laboració dels veïns que ràpidament es van adonar dels fets i van avisar a la policia, remarquen en el balanç.

En possessió de marihuana

Al carrer Torres Jonama de la població un noi jove va ser detingut per un delicte contra la salut pública després que els agents van detectar que portava amagada una bossa amb un notòria quantitat de marihuana. Els agents també van localitzar diversos indicis més que van determinar que la droga localitzada era pel tràfic de la substància. Aquesta persona va ser posada a disposició del jutjat de guàrdia de La Bisbal d’Empordà.

En referència a la violència masclista, un home va ser detingut al seu domicili després que diversos veïns van alertar a la policia. Els agents van detenir a l’home i es van fer càrrec de la seva parella que posteriorment va denunciar els fets i va sol·licitar la corresponent ordre d’allunyament.

El passat dia 8 de març un home va ser detingut per una temptativa de robatori amb força al centre de la població. Gràcies a la col·laboració d’un ciutadà, que va ser testimoni dels fets, es va poder localitzar al culpable que, inicialment, després de fugir corrents va ser interceptat per la policia. Aquest home no disposava de permís de residència a l’estat i es va posar en coneixement de la Unitat d'Estrangeria de la Policia Nacional.

Conduir begut

En relació a delictes contra la seguretat viària s’han investigat tres persones per conduir sota els efectes de l’alcohol i a dos més per conduir amb una prohibició judicial vigent. La darrera detenció es va produir en comprovar la identitat d’una persona que es va presentar a les dependències policials, on es va comprovar que estava pendent la seva detenció, ordenada pel Jutjat de La Bisbal d’Empordà, per la seva implicació en un robatori.

Finalment, en relació als fets que van esdevenir la nit del dia 5 de març al centre de la població, amb el llançament de petards i bengales. Per part del cos policial es va iniciar una sèrie d’actuacions que van poder determinar la identificació dels autors dels fets, que va acabar amb la implicació de 7 persones, acusats d’un delicte de desordres públics i un altre de danys.