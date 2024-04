Torroella de Montgrí estudiarà les millors ubicacions per instal·lar plaques fotovoltaiques

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha encarregat un estudi per conèixer el potencial solar de tots els edificis municipals.

L'estudi comportarà la creació d'un mapa solar que es podrà consultar en línia.

Des del govern aposten per instal·lacions comunitàries. L'Ajuntament ja ha presentat a la ciutadania el projecte de la primera comunitat energètica local, a l'Auditori de l'Espai Ter. S'ha constituït amb una quarantena de veïns del municipi i entrarà en servei quan estigui connectada a la xarxa elèctrica.

L'estudi s'ha encarregat acl'empresa ImpactE, especialitzada en serveis informàtics i anàlisi de dades aplicades a la presa de decisions en matèria d'eficiència energètica.

L'estudi, remarca l'Ajuntament, "ha de permetre conèixer el potencial de generació a través de fotovoltaica de tots i cadascun dels edificis del municipi". Amb aquestes dades, es podrà analitzar quines són les accions més eficients i sostenibles per treballar per la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

Planificar a mitjà i llarg termini

L'Ajuntament posa de manifest que "l’objectiu municipal és fer una diagnosi inicial que permeti planificar mitjà i llarg termini i allunyar-se dels plantejaments convencionals basats en una instal·lació per edifici i apostar per instal·lacions comunitàries que permetin major estalvi energètic i econòmic, ocupant el mínim de cobertes possibles". Definint les millors ubicacions per potencial de generació i cobertura es vol ser el més eficient possible a l'hora d’assegurar el retorn de la inversió inicial. La idea és poder promoure comunitats energètiques per als habitants de Torroella de Montgrí.

L’estudi aportarà les dades en un mapa solar de tot el municipi, que es podrà consultar en línia de manera pública. Aquest mapa servirà com a element de promoció i autogestió energètica per les llars i empreses locals. Es podran consultar els indicadors de potencial fotovoltaic corresponents a cada edifici o àrea seleccionada al mapa. En cada cas, es definiran indicadors com la capacitat de generació real, l’òptima, la inversió requerida per a cobrir cada cas, els estalvis estimats, el període d’amortització i impactes en termes mediambientals.

El projecte ha de permetre treballar en polítiques de transició energètica de qualitat, amb una base rigorosa que li atorgaran les dades i l’estudi minuciós de tot el seu territori. "Oferint totes les dades obertes a la població, es vol aconseguir que la ciutadania formi part activa de tot el projecte municipal", manifesten.

Comunitat energètica local

El juliol de l'any passat es va presentar a la ciutadania el projecte de la primera comunitat energètica local, que ja s’ha constituït amb una quarantena de veïns del municipi. La instal·lació fotovoltaica d’autoconsum compartit està situada a la coberta de l’Auditori Teatre Espai Ter i tindrà una potència total de 60,97 kW, concretament, 31 kW van a la ciutadania (són 40 participants dels quals 10 són llars vulnerables amb una potència assignada entre 0,5 kW i 1 kW) i la resta dels 29,97 kW es destinaran pels equipaments municipals. La comunitat local d’energia està previst que entri en funcionament quan finalitzin els darrers treballs de les connexions finals a la xarxa elèctrica.