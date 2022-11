El ‘greenwashing’, o, més ben dit, l’estratègia que utilitzen empreses i institucions per promocionar pràctiques aparentment més sostenibles mentre segueixen, suposa una greu amenaça per aconseguir (i consolidar) objectius climàtics reals. Aquest és el missatge d’alerta que transmet un panel d’experts designat per les Nacions Unides el tercer dia de la cimera del clima de Sharm el-Sheikh. En un informe presentat aquest dimarts, la comunitat científica denuncia com el «blanqueig ecològic» i les «promeses climàtiques» de governs, empreses i entitats financeres «amenacen de desvirtuar els esforços globals per reduir les emissions». I més, concretament, en el cas dels objectius de zero emissions plantejat per al 2050.

La cimera de Sharm al-Sheikh afronta el repte d’aconseguir una reducció d’emissions més ambiciosa «El planeta no es pot permetre més retards, excuses i ‘greenwashing’. Cal reduir les emissions, sense fer trampa», destaca Catherine McKenna, presidenta del panel d’experts que ha liderat aquesta nova anàlisi. L’informe, publicat en un moment clau per a l’enlairament de les negociacions de la cimera, traça una sèrie de «línies vermelles» per evitar les «mesures tramposes» i proposa un full de ruta clar per garantir les reduccions d’emissions. «El planeta no es pot permetre més retards, excuses i ‘greenwashing’» Els experts demanen a governs, empreses i entitats que tradueixin els seus compromisos climàtics en mesures a curt, mitjà i llarg termini. Aquesta promesa no només s’ha d’aplicar als processos de producció, sinó que també s’hauria de traslladar, per exemple, a les inversions dels diferents actors implicats (és a dir, que no val impulsar mesures més sostenibles de portes cap a dins mentre es continua finançant la compra de combustibles fòssils). Sharm el-Sheikh promet protegir els més vulnerables del caos climàtic «Per evitar el falsejament (o la manipulació) en la comptabilitat climàtica, les entitats haurien de publicar anualment els seus progressos i sotmetre’ls a la revisió d’experts independents», destaca l’informe. Els experts assenyalen diverses trampes, com per exemple «declarar objectius de petjada de carboni zero mentre es dona suport a la desforestació i a altres activitats destructives per al medi ambient». O comprar «crèdits barats» d’emissions a països en vies de desenvolupament per continuar contaminant com fins ara. Línies vermelles Les «línies vermelles» traçades en aquest informe, segons expliquen els seus impulsors, estan recolzades per centenars d’experts, organitzacions i estudis científics fets fins ara. Moltes de les males pràctiques que assenyalen els experts són, de fet, un reflex dels plans que estan impulsant actualment governs, empreses i institucions. «Ningú pot negar la necessitat de reduir les emissions de manera immediata i dràstica», destaca Bill Hare, membre del grup d’experts que ha liderat aquesta anàlisi. «Si les empreses de combustibles fòssils creuen que poden augmentar la seva producció i simultàniament mantenir el seu compromís de neutralitat de carboni, s’equivoquen», il·lustra el científic.