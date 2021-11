La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir a la matinada de dijous un home de 45 anys com a presumpte autor d’una violació a una dona de 40 als voltants de la Seu Vella de la capital del Segrià. L’arrestat, per al qual el jutge va decretar ahir presó provisional comunicada i sense fiança, està acusat d’un delicte d’agressió sexual després que la dona denunciés els fets a la policia local lleidatana i que agents d’aquest cos arrestessin l’home a l’avinguda Prat de la Riba, no gaire lluny del lloc on es va produir l’atac sexual.

La víctima exerciria la prostitució i tot apunta que l’agressor era client seu. Al voltant de les tres de la matinada de dijous, la dona es va presentar pel seu propi peu a les dependències de la Urbana de Lleida demanant ajuda després d’haver pogut escapar del seu agressor. La dona, que estava «molt espantada», presentava cops a la cara i al cos i tenia part de la roba esquinçada a causa de l’agressió i violació.

Davant l’alerta, la policia va posar immediatament en marxa un dispositiu per localitzar el presumpte autor dels fets gràcies a la descripció facilitada per la víctima. Poc després, una patrulla va poder detenir un home de 45 anys i originari d’Algèria com a presumpte autor dels fets.