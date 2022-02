La Fiscalia de Barcelona ha obert una investigació arran de la informació publicada per EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Diari de Girona, i que recollia el testimoni de set noves víctimes de la pederàstia de l’exprofessor de la Salle Premià de Mar, Jesús Linares, el mateix que va abusar sexualment i va violar l’escriptor Alejandro Palomas quan tenia 8 anys, segons fonts del ministeri públic. Aquest dijous l’Institut dels Germans de les Escoles Cristianes (la Salle) va remetre a la fiscalia de la capital catalana els articles publicats per aquest diari i el Diario.es, que ha donat peu que s’incoï unes diligències per aclarir l’assumpte de fets comesos en les dècades dels 70, 80 i 2000 en aquest centre docent.

Després de la incoació del procediment judicial, s’ha remès el cas a la Fiscalia de Mataró, que és el que s’encarregarà de posar en marxa les indagacions. L’habitual en aquests casos és que a través de la policia s’intenti localitzar els testimonis recollits per aquest diari per prendre’ls declaració. Posteriorment, si es considera que s’ha comès delicte i aquest no està prescrit (hi ha casos que no ho estan), l’acusació pública haurà de decidir si presenta querella o denúncia al jutjat de guàrdia. Un jutjat de Mataró ja ha iniciat una causa per la denúncia interposada per Alejandro Palomas.