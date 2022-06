L'incendi d'Artesa de Segre (Noguera), que crema des de la una del migdia segueix descontrolat i ja afecta 250 hectàrees de superfície forestal, segons els Agents Rurals. El dispositiu dels Bombers inclou 55 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris, un parell d'helicòpters de comandament i un parell més de bombarders. Com a mesura preventiva i davant la presència del fum, els Bombers han recomanat als nuclis de Baldomar i la Clua i a Ós de Balaguer que es confinessin. Tot i això diverses persones, especialment a la Clua, han optat voluntàriament per marxar de la zona. L'única evacuació preventiva sol·licitada pels Bombers ha estat la d'una casa de colònies de la zona, on hi havia una quarantena de menors, tots ells il·lesos i ja evacuats.

A la zona també treballen pagesos amb tractors, tant al flanc dret com a l'esquerre. Llauren camps per oferir als Bombers diversos llocs on poder aturar l'avenç de les flames. En general, la zona afectada per l'incendi és forestal però envoltada de camps en alguns punts. També hi ha algunes cingleres en què predomina la superfície rocosa. Tarda d'incendis A banda d'aquest incendi, n'hi ha un altre de dimensions destacables a Corbera d'Ebre (Terra Alta), que crema des de les tres de la tarda. En aquest, els Bombers s'han distribuït per un perímetre d'unes 200 hectàrees. A més, els Bombers han treballat en altres incendis, presumiblement causats per la caiguda de llamps a les comarques de Lleida. Els dos primers han estat alertats a les 18.50h. Els incendis són al Coll de Nargó (Alt Urgell), a la zona de Gavarra. Hi ha 6 dotacions terrestres. Es tracta d'un parell de focs, molt propers l'un de l’altre, i en zona de difícil accés. El tercer incendi és a Castellar de la Ribera (Solsonès), a tocar de Santa Magdalena de les Tàpies. Hi ha 5 dotacions terrestres treballant-hi. L'incendi va en descendent i en algun punt ja ha travessat una carretera de la zona. El quart incendi ha estat avisat a les 19.22h i és a Oliana (Alt Urgell), al paratge d'Ogern. Hi ha 2 dotacions dels Bombers treballant-hi. El darrer avís és de les 19.28h. Es tracta d'un altre llamp caigut en una zona rocosa a Abella de la Conca (Pallars Jussà). També hi ha dues dotacions treballant-hi. A la tarda hi ha hagut un altre incendi de vegetació, en aquest cas, a Foradada (Noguera). L'avís era de les 17.12h i ha fet mobilitzar 9 dotacions terrestres, que encara remullen la zona. El foc està totalment envoltat amb línia d'aigua des de les 18.52h.