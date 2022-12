Més d'un centenar de persones van arribar aquest dissabte a la tarda al parc eòlic que es troba entre els termes municipals de Castellfollit del Boix, Rubió i Òdena per muntar una rave amb més de cent vehicles implicats. Fonts municipals de Castellfollit informen que era una rave que es va frustrar al municipi de Carme, també a l'Anoia, i els cotxes es van desplaçar a la part del parc eòlic que correspon al terme municipal de Castelfollit del Boix.

En veure els vehicles, els veïns de Castellfollit van avisar a Mossos per tal que poguessin frustrar la festa, però no va ser possible. Durant tota la nit els veïns de Castellfollit van haver d'aguantar la música a tot volum amb la por que la rave s'allargui més nits pel pont de la Puríssima.

Segons explica Eugeni Pujol, regidor de l'Ajuntament, «la gent del poble està molt nerviosa perquè veuen que ve gent a fer malbé els camps i ningú no hi pot fer res». Per Pujol, el fet que es puguin fer aquest tipus de festes és una falta de respecte per la pagesia i la gent de l'entorn perquè «si un agricultor s'equivoca i tala un arbre de més li posen una multa, però si ve gent de fora a fer malbé els camps i la feina dels altres, el càstig és ridícul».

Els Mossos estan la zona en la qual es troba la rave, controlen els accessos i identifiquen totes les persones que entren i surten de la zona delimitada. Tanmateix, fins diumenge al vespre continuaven arribant cotxes a Castellfollit preguntant per la festa. Un veí de Castellfollit ha declarat a Regió7, diari del mateix grup editorial de Diari de Girona, que la gent que vol anar a la festa "pot arribar-hi perfectament evitant els mossos passant pels camins de carro". Tanmateix, el testimoni explica que feia poc que s'havia netejat tota la zona dels camins i que "la gent no entén com es poden permetre aquest tipus de festes".

Castellfollit ja va ser l'escenari d'una rave il·legal l'any passat, que es va fer a la zona de l'ermita i va durar un cap de setmana. Segons explica el regidor, va afectar molt a la gent del poble perquè va ser en un espai molt proper al cementiri i va quedar tot ple de brossa.