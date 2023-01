L'entrada al nou any ha estat marcada per l'explosió de contagis de la variant d'òmicron BF.7 a la Xina. No obstant això, la soca procedent del país asiàtic, que ha obligat a prendre mesures preventives amb els viatgers, no és la que més preocupa a Europa. Als Estats Units, la variant XBB.1.5., també coneguda com 'kraken', ja està causant estralls entre la població, on els casos per aquesta mena de coronavirus han passat de representar el 20% a un 40% en tot just una setmana, segons dades del Centre de Control i Prevenció de Malalties.

Catalunya ha detectat una mostra de la variant XBB.1.5., segons han confirmat fonts de la Conselleria de Salut a El Periódico de Catalunya, diari del mateix grup editorial de Diari de Girona. L'anomenada 'kraken' és fins ara la variant més contagiosa i podria tenir una certa fuita vacunal.