La mort de Fèlix Millet no impedirà seguir en les actuacions de la justícia per recuperar el patrimoni espoliat en el Cas Palau. En el cas concret del condemnat Félix Millet, la defunció del qual es va conèixer ahir, la responsabilitat civil no està extingida i, de fet, se seguirà procedint sobre els béns pendents de venda, com una finca ubicada a l'Ametlla del Vallès i taxada en més d'1.900.000 euros o un quadre taxat en més de 200.000 euros.

Mor Fèlix Millet, condemnat per l'espoli del Palau de la Música En una nota emesa avui l'Audiència de Barcelona explica que "a més, seguint la progressió de l'execució de la sentència i avançant així en la recuperació de capital per als perjudicats, el tribunal va acordar recentment la designació d'un administrador judicial per a la liquidació de la societat Bonomia, de la qual són accionistes la família Millet Vallès". Aquesta mercantil, inactiva, és propietària de 13 immobles, degudament embargats i anotats, a la venda dels quals es procedirà en el procés de liquidació de la mercantil. Sentència que afecta els hereus Remarca que "cal recordar, a més, que el Dret Civil Català estableix que els hereus, si accepten l'herència, i no es pot fer parcialment sinó de tota ella, seran responsables amb els seus propis béns dels deutes que haguessin contret aquells dels quals s'hereta." La secció 10 de l'Audiència Provincial de Barcelona va celebrar judici pel conegut com a cas Palau el 2018, la seva sentència va esdevenir ferma el 2020, condemnant a penes de presó d’entre 8 mesos i 9 anys i 8 mesos i una responsabilitat civil de més de 25 milions d'euros, de la qual, ja se n'ha recuperat més de la meitat.