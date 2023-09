El director general de Policia, Pere Ferrer, expulsarà en els propers dies els sis agents dels Mossos d'Esquadra condemnats aquest dilluns per haver comès una agressió racista l'any 2029 contra un jove negre al Bages. La decisió es farà efectiva quan es comuniqui la sentència.

En la primera sessió del judici, que s'ha celebrat aquest dilluns, els sis policies han reconegut els fets en el marc d'un acord que els permetrà evitar entrar a la presó, atès que acusació particular i fiscalia demanaven penes d'entre quatre i sis anys de privació de llibertat. Finalment se'ls ha rebaixat la pena a un any de presó, que podran evitar a canvi de participar en un programa d'igualtat de tracte i no discriminació.

El Govern ha decidit que els agents perdin la condició de funcionaris i per tant seran expulsats del cos.

Els encara agents també hauran d'indemnitzar la víctima amb 80.000 euros i no s'hi podran acostar a menys de 500 metres durant 4 anys. La jutgessa també els hi ha imposat sis mesos d'inhabilitació i una multa de 300 euros.