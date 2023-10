Acció sorpresa contra un hotel propietat d'un magnat israelià al centre de Barcelona per denunciar el "genocidi" a Gaza. Un centenar de persones vinculades a moviments socials i populars han protagonitzat aquest dissabte al migdia una protesta a l'hotel Cortés, al número 25 del carrer de Santa Anna, ocupant durant més de mitja hora la recepció de l'establiment i despenjant les banderes oficials de l'hotel per substituir-les per banderes de Palestina. 'Boicot, Israel', 'Les terres robades, seran recuperades', 'Israel assassí, del poble palestí' i 'No és una guerra, és un genocidi' han estat alguns dels càntics dels manifestants, que han fet una crida a "l'acció directa" contra els interessos econòmics del règim israelià.

L'hotel Cortés és propietat del magnat Haim Tsuff, número 42 de la llista Forbes de les persones més riques d'Israel i amb negocis en els sectors del petroli, infraestructures i immobiliari. "Es tracta d'un empresari profundament vinculat amb el govern d'Israel i amb indústries que s'aprofiten de l'ocupació militar sobre el poble palestí", ha denunciat en Xoan, portaveu de l'acció de protesta. "A la població civil europea ens estan condemnant a ser espectadors d'una massacre i no ho tolerarem. Per això, hem decidit passar a l'acció i venir aquí per fer una protesta pacífica i no violenta", ha recalcat en Xoan, que igualment ha carregat contra "la inacció" dels governs europeus en el conflicte i el "genocidi" a la Franja de Gaza. Càntics contra Israel i almenys dos identificats La protesta a l'hotel Cortés ha començat pels voltants de les dotze del migdia i s'ha iniciat amb l'ocupació pacífica del vestíbul de l'establiment turístic amb càntics contra Israel i a favor de Palestina. Seguidament, s'ha desplegat una gran pancarta a l'exterior amb lema 'Aturem el genocidi' i dos activistes amb l'ajuda d'escales han retirat diverses banderes oficials de la façana (Alemanya, Regne Unit, Itàlia i UE) per substituir-les per banderes de Palestina. La sorollosa protesta amb càntics i dos pots de fum ha durat poc més de mitja hora fins a l'arribada de diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB). Els agents han fet almenys dues identificacions i s'han produït algunes empentes i escenes de tensió pel desplegament d'antiavalots dels Mossos, sense més conseqüències. L'acció de protesta a l'hotel Cortés s'emmarca en la jornada en què un centenars d'entitats han convocat una manifestació sota el lema 'Aturem el genocidi a Palestina, prou comerç d'armes amb Israel'. L'inici de la marxa està prevista a partir de les 18.00 hores d'aquest dissabte als Jardinets de Gràcia de Barcelona, amb recorregut pel passeig de Gràcia i arribada a la plaça de Catalunya.