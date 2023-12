Tens una idea de guió, els teus col·legues t’animen a escriure una dramatúrgia, la teva companya de pis escenògrafa se suma al projecte, penseu de fer un càsting per trobar actors i actrius, la peça comença a prendre forma, creieu que pot tenir molt recorregut... I arriba la meravellosa hora de buscar subvencions, i t’entra la suor freda. Per no saber, no saps ni per on començar.

Això s’ha acabat. El Departament de Cultura ha llançat un nou web on trobaràs tots els ajuts culturals de la Generalitat de forma fàcil i ràpida. Sí, fàcil i ràpida. Podràs buscar per paraula clau (teatre, música, circ, patrimoni, llibres...) i veuràs totes les convocatòries. Tant si estan obertes en aquell moment, com si encara falten uns dies; així pots anar-te planificant. Amb el nou cercador podràs consultar també aquelles línies fora de termini, però tindràs a l’abast les bases per si et vols presentar la propera convocatòria i anar preparant tota la paperassa. Fer la cultura accessible també passa per aquí. Des que va arribar al Departament, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha fet una aposta molt clara en aquest sentit, per tal de trencar les barreres que impedeixen que més gent tingui accés a la cultura. I això també passa per simplificar els tràmits administratius. En aquest sentit, el nou cercador de subvencions del Departament incorpora totes les línies convocades a través de l’Institut de les Empreses Culturals (ICEC), de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) i també les de l’Institut Ramon Llull. El nou web permet fer cerques per diferents filtres, accedir a la fitxa de la subvenció, i fer el tràmit electrònic. I està permanentment actualitzat. La cultura la fem totes i tots. I tothom ha de poder accedir als ajuts de la Generalitat, sense entrar en un laberint feixuc i dificultós. Som-hi! Entra al web i engega el teu projecte, la teva idea, allò que vols tirar endavant. Que res t’impedeixi participar de la cultura!