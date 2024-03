Les reserves als embassaments de les conques internes han notat un lleuger increment per les pluges d'aquest cap de setmana. El volum d'aigua emmagatzemat havia tocat fons en el 14,41% divendres, però en dos dies ha crescut fins al 14,77%, encara per sota del llindar de l'emergència. Les tres dècimes d'increment gràcies als ruixats de dissabte són la pujada diària més alta en nou mesos, des del juny del 2023. La majoria de pantans té en l'última actualització més aigua que divendres passat –per exemple, el de Sau arriba al 2,15%, gairebé el doble que dos dies abans, per bé que amb un percentatge encara ínfim. El cabal dels rius gestionats per l'ACA també va pujar dissabte fins a un nivell que tampoc es veia des del juny passat.

El conjunt dels principals embassaments de les conques internes van registrar el nivell més baix de tot l'episodi de sequera amb 100,4 hm3 d'aigua el divendres, però després del cap de setmana, la xifra ha arribat als 102,56 hm3, segons l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) encara molt lluny de la màxima capacitat de les infraestructures, de 694,45 hm3. A banda de Sau, la resta dels pantans també han anat a l'alça, com ara el de Foix, a Castellet i la Gornal (Alt Penedès), que ha arribat al 60% de la seva capacitat per primera vegada des del juny passat, fent un salt de quatre punts durant l'última setmana. Al seu torn, el de Sant Ponç, a Clariana de Cardener (Solsonès), també ha notat un repunt (del 25,3% al 25,8%). En la resta de pantans, la crescuda és, de moment, pràcticament imperceptible. Pel que fa als rius, el cabal ha crescut significativament aquest cap de setmana. Segons el gairebé centenar d'equips d'aforament de l'ACA que recullen dades en temps real, el cabal de tots els punts de mesura sumats abans de l'episodi de pluges era de 36 m3 per segon, un dels més baixos de l'actual sequera. Els nivells, però, es van enfilar a 187 m3/s dissabte, una xifra que no s'havia registrat des del juny del 2023. Amb tot, la xifra és exigua comparada amb els gairebé 400 m3/s de mitjana del 2020 –amb un pic que va fregar els 10.000 m3/s de cabal durant el temporal Gloria, el 23 de gener d'aquell any.