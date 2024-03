Borràs diu que la situació de les presons demostra la "incompetència" del Govern però no demana la dimissió d'Ubasart

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha afirmat que la situació de les presons posa de manifest la "incompetència" del Govern. En un contacte amb la premsa aquest dissabte, Borràs ha constatat que els treballadors de presons no reconeixen la interlocució de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, i que en aquests moments cal escoltar la gent que treballa, atendre les seves necessitats i donar resposta als seus problemes. Borràs no ha demanat la dimissió d'Ubasart quan ha estat preguntada per aquesta opció. La presidenta de Junts també ha acusat el president del Govern, Pere Aragonès, d'abraçar la "dependència" de PSC i PSOE, en comptes de culminar la independència.

"Esperem que el Govern no faci deixadesa de funcions, ha de posar solucions damunt la taula", ha reiterat Borràs, després de la situació de les últimes hores a les presons. Uns 1.200 interns romanen a les seves cel·les a les presons de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, Wad-Ras, a Barcelona i també a dos mòduls de la presó de Joves, també a la Roca.

El Govern està especialment preocupat per un centenar d’internes que no surten de la cel·la des de dijous al vespre. A més, aquesta presó és de les més antigues i comparteixen cel·la entre quatre i sis internes. A Quatre Camins divendres es va poder fer vida normal.

La consellera Ubasart ha descartat de nou dimitir i ha demanat seure a dialogar. “Seguim apel·lant a la necessitat de normalitzar el servei i a la responsabilitat de tots”, ha afegit el secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Amand Calderó.

"El Govern més dèbil"

D'altra banda, Borràs ha constatat el "fracàs" del Govern "més dèbil de la història", després que Aragonès hagi anunciat que convocarà eleccions per al 12 de maig. Junts espera "trencar aquesta dinàmica de poca solvència" a l'hora d'afrontar els problemes del país.

Borràs també ha carregat contra el primer secretari del PSC, Salvador Illa, de qui n'ha recordat les paraules contràries a l'amnistia, una amnistia que ara defensa. "Diu que són l'alternativa, però les seves propostes són antigues, no noves", ha afegit Borràs, que també ha subratllat que no ha fet de cap de l'oposició sinó de "cap de la col·laboració d'Aragonès".