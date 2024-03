Mètode 'collita': així és el tipus de robatori més freqüent a Barcelona

La Guàrdia Urbana ha alertat a la població de Barcelona d'un robatori que està adquirint popularitat a la ciutat i voltants i que consisteix a distreure a la víctima per a llevar-li els seus objectes personals.

Aquesta classe de furt es duu a terme per tres persones quan la víctima va carregada de bosses - d'aquí el nom de 'collita'- i ja ha obert el cotxe, normalment en un aparcament públic.

Així funciona el mètode 'collita'

El primer atracador és l'encarregat de fer soroll, com per exemple, deixant caure alguna moneda o element personal. El segon, té la funció de robar els objectes de dins cotxe quan la persona ja hagi apartat la mirada del cotxe. En algunes ocasions, la víctima fins i tot va darrere del primer per tornar-li l'objecte que ha "perdut". I el tercer sol esperar en un altre cotxe per a marxar amb els altres dos delincientes del lloc del robatori.

La policia ha aconsellat: observar bé el voltant per a detectar actituds fora del comú, no interaccionar amb desconeguts, tenir controlats en tot moment els objectes personals i denunciar qualsevol intent de robatori al 112.