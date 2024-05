Detenen quatre persones d'un grup criminal pel robatori de coure a Montcada Bifurcació el 12-M

Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre persones i han desarticulat un grup criminal pel robatori de coure a l'estació de Montcada Bifurcació el diumenge 12 de maig, dia de les eleccions catalanes, i per cinc sostraccions més en altres punts de la xarxa ferroviària. Els arrestats són tres homes i una dona multireincidents, que acumulen una vintena d'antecedents per fets similars. Entre els detinguts hi ha el propietari d'una empresa gestora de residus, al qual se'l relaciona amb el grup ja que presumptament actuava en connivència amb els detinguts a l'hora de rebre el material sostret. El robatori del 12-M va deixar sense servei la majoria de línies de Rodalies i encara no s'ha recuperat completament el servei.