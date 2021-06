Les comarques gironines viuran aquesta nit una revetlla encara a mig gas. L’acte més repetit a la majoria de municipis la tarda-vespre d’avui és l’arribada de la Flama del Canigó. Alguns ajuntaments han previst actes a la platja, com a Platja d’Aro, on s’ha previst un gran castell de focs artificials. A l’Estartit, encendran una foguera a la platja i s’hi farà un espectacle amb drons. També es preveuen fogueres a les platges de Port de la Selva, Llançà o Tossa de Mar. A la ciutat de Girona, la revetlla de Sant Joan als barris de Girona serà amb fogueres estàtiques, públic assegut i en un espai diferenciat d’aquell on es facin els àpats. S’han previst actes populars als barris de Vista Alegre i Sant Narcís.