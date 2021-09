Els ajuntaments de tota la vall representats al Consell Comarcal, per part de la Baixa Cerdanya, i de la Comunitat de Comunes, per part de l’Alta, han signat un conveni per crear i difondre conjuntament un itinerari ciclista transfronterer per bicicletes de muntanya.

La intenció dels alcaldes, reunits a Vallcebollera en el marc de la Diada de Cerdanya, és traspassar ara la feina als tècnics dels dos organismes per tal que el circuit sigui una realitat i es pugui estrenar durant el primer semestre del 2022. El president del Consell, Isidre Chia, ha explicat que de moment el circuit passarà pels pobles a tocar de la frontera com ara Guils i Puigcerdà, i que per a un futur pròxim s’allargarà cap a Isòvol i Bellver.

Aquest nou producte esportiu i turístic esdevindrà un dels primers que promocionaran conjuntament als dos costats de la frontera, una fita llargament lluitada pels gestors turístics.