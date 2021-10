La plataforma Ecologistes de Catalunya, que engloba entitats com l’Associació de Naturalistes de Girona, el Grup de Defensa del Ter i la Iaeden, entre altres, ha acusat el Govern català d’estar aplicant «de forma autoritària» el decret de mesures contra el canvi climàtic i impuls de les energies renovables, aprovat el 2019. El passat mes de juliol, la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà (ERC), va avançar que modificaria el decret per obligar els promotors a comptar amb l’aval dels propietaris del 85% de la superfície i a informar els ajuntaments del projecte. Una modificació que s’ha de presentar en els propers dies i que, en aquell moment, Jordà va dir que aniria acompanyada d’un procés participatiu que les entitats ecologistes denuncien que no s’ha dut a terme. «La consellera presentarà la proposta del nou Govern sense que s’hagi produït el procés participatiu promès», lamenten, tot afegint: «Com ja va passar el 2019, s’imposarà un decret modificat sense tenir en compte ni el territori ni les entitats ambientals, ni els sectors científics i acadèmics».

En un contundent comunicat, els col·lectius ecologistes afirmen sentir-se novament «enganyats per aquest Govern que promet allò que sap que no complirà». Segons recorden, el Govern català havia promès crear un marc de debat i participació amb les entitats ambientals per tal que la modificació del decret de renovables fos el resultat d’un procés participatiu. Tot i això, critiquen que finalment no s’ha dut a terme. «Novament ens trobem davant d’un nou engany. El Govern ja ha decidit, unilateralment, com serà aquesat modificació sense haver iniciat el procés de participació promès», lamenten.

«Estratègia de maquillatge»

També opinen que les últimes declaracions dels responsables del Govern fan pensar «que tot seguirà igual i que tot respon a una estratègia de maquillatge». Segons denuncien, la Generalitat «s’ha fet seu el discurs que els grans projectes de les grans corporacions, que tants i tants conflictes ambientals i territorials provocaran, seran una realitat al nostre país». Per tant, creuen que «tot sembla indicar que res canviarà».

Els ecologistes recorden que, arran de l’aprovació del decret, l’any 2019, es va iniciar a Catalunya «una acceleració» de la tramitació de projectes de centrals eòliques i fotovoltaiques. Aquests projectes, consideren, «afecten molt negativament i posen en greu perill el futur de molts espais naturals de gran importància ecològica». A més, creuen que el decret s’està aplicant «de forma autoritària», tot generant «una gran indefensió en els territoris afectats i creant conflictes allà on s’ha proposat instal·lar centrals eòliques i fotovoltaiques».

Per això, aquestes entitats han estat demanant la derogació d’aquest decret des del mateix moment de la seva aprovació, el 2019. Tanmateix, amb l’entrada del nou Govern les peticions de derogació s’han intensificat: segons indiquen els ecologistes, ara ja no són només ells els que reclamen que s’elimini, sinó també altres sectors com ajuntaments, plataformes locals, sindicats agraris, entitats culturals, sectors científics i acadèmics i sectors econòmics, entre altres. Tot i això, lamenten que el Govern s’ha «negat reiteradament» a derogar el decret, acceptant només modificar-lo tot i «admetre el conflicte ambiental i territorial que l’actual model de desenvolupament de les renovables està provocant».

Promeses incomplertes

És per això que els sap greu que la Generalitat no hagi tirat endavant el procés participatiu que havia promès per a la modificació del decret. «Malauradament, un cop més, les promeses d’aquest Govern han estat incomplertes», critiquen. I asseguren que aquesta no és la primera vegada que passa. «Tot i que aquest és un Govern jove, moltes han estat ja les promeses incomplertes», retreuen. En aquest sentit, recorden que, abans de constituir-se, ERC va prometre que recuperaria el departament de Medi Ambient, que s’havia eliminat de l’estructura de la Generalitat l’any 2010. Tot i això, constaten que finalment el departament no ha estat recuperat i que el nou Govern s’ha limitat a incoporar les competències ambientals al ja existent departament d’Agricultura, tot fent «una simple operació de maquillatge canviant el nom del departament». D’altra banda, també recorden que, en els pactes de governabilitat amb la CUP, els republicans van assumir el compromís d’aplicar una moratòria en la tramitació de projectes de centrals de renovables, per tal de posar ordre a la «greu» situació creada. Tot i això, critiquen que la moratòria al final no s’ha aprovat ni aplicat, sinó que els projectes «s’han seguit presentat i tramitant».

Per tot plegat, des d’Ecologistes de Catalunya afirmen que segueixen defensant «la necessitat d’una transició energètica real i sostenible», on l’energia es produeixi a prop dels llocs de consum, amb l’objectiu de reduir l’impacte de les «autopistes elèctriques» i ser el més eficient possible. A més, demanen «una transició energètica a favor del planeta i de les persones i no dels interessos de les grans corporacions elèctriques».