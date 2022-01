Amb l’oci nocturn tancat i el toc de queda vigent en moltes de les poblacions més grans, la nit de Cap d’Any va ser molt tranquil·la a les comarques gironines amb poques excepcions com, per exemple, l’acta que va haver d’aixecar la Policia Local de Tossa de Mar a una discoteca de la població per una presumpta festa il·legal en el seu interior. A quarts de set del matí de diumenge, una patrulla va detectar com a la discoteca Sivas del carrer de l’església de Tossa hi havia música i un grup de gent en el seu interior allargant la celebració del canvi d’any i, després d’intentar accedir al local sense aconseguir-ho, van acabar aixecant una acta per «infracció de les normes Covid», per «haver impedit l’accés de la Policia Local a dins de l’establiment» i per «falta de respecte a l’autoritat» després que un dels propietaris del negoci s’encarés amb els agents. Un dels socis de la discoteca és germà de l’actual regidora d’Urbanisme i Mobilitat de l’ajuntament de Tossa, Andrea Nadal, i segons diferents fonts consultades per aquest diari tant la discoteca Sivas com altres locals d’oci de la seva propietat ja han generat maldecaps a la policia local pels seus suposats intents de saltar-se les restriccions sanitàries durant la pandèmia.

La Policia Local de Tossa no té competències en «Jocs i Espectacles» i, per tant, un cop aixecada l’acta, s’haurà de veure si alguns dels fets denunciats allà acaba derivant en alguna mena de sanció administrativa. A l’acta es parla «d’incompliment de normes Covid» perquè l’oci nocturn està tancat i, per tant, Sivas no podria haver estat funcionant la nit de Cap d’Any encara que, quan va arribar la patrulla de la Policia Local a quarts de set del matí, els responsables de l’establiment van al·legar que havien fet un sopar privat. Una conversa que, en tot moment, va ser a l’exterior de Sivas perquè els responsables de l’establiment de no van permetre l’accés dels agents al seu interior i aquests, sense més mitjans, no van voler forçar la situació apel·lant a criteris de proporcionalitat. Aquesta negativa a deixar entrar la Policia Local, que no va poder comprovar quantes persones hi havia a l’interior de la discoteca, i la «falta de respecte» pels tens diàleg entre algun dels responsables del negoci i els agents són altres fets que es van fer constar en l’acta aixecada per la Policia Local de Tossa de Mar. Incendi en un pis de Lloret Durant la nit de Cap d’Any, segons informa l’Agència ACN, els Bombers de la Generalitat van haver d’intervenir en un incendi en un habitatge de Lloret de Mar. L’incendi va cremar l’estufa elèctrica i un sofà en un pis del número 25 de l’avinguda del Doctor Fleming. Dues persones van haver de ser ateses pel SEM per inhalació de fum.