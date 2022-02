Les pluges que van caure ahir a bona part de les comarques gironines van servir per trencar la «ratxa seca» que patien comarques com la Garrotxa o el Ripollès des de feia gairebé tres mesos, tot i que les quantitats que van deixar van ser minses i insuficients per revertir una situació de sequera que cada cop és més accentuada. A hores d’ara, la previsió és que ni avui ni demà torni a ploure.

Tot i que les precipitacions van ser generalitzades, a molts pocs punts de les comarques gironines es van superar els cinc litres per metre quadrat. Un dels punts on sí que es va assolir aquesta xifra va ser el Baix Empordà, amb 8,3 litres per metre quadrat recollits a Torroella de Montgrí i 8,1 més a la Tallada. Aquesta xifra es va arribar a superar a Castell d’Aro, amb una precipitació acumulada de 9,4 litres per metre quadrat, i a Palafrugell també es van superar els sis litres.

A la resta del territori, les quantitats recollides van ser poc representatives. Destaquen, per exemple, els 3,6 litres per metre quadrat que es van assolir a Figueres o els 3,5 que es van recollit a Girona, entre altres. També a la Cerdanya es van registrar precipitacions properes als cinc litres, com els 4,1 que es van recollir al refugi de Malniu.

En canvi, a la Garrotxa, que era una de les comarques gironines més castigades per la sequera -ja que no hi havia plogut des del mes de novembre-, va recollir unes quantitats irrisòries, amb 0,4 litres per metre quadrat caiguts a Olot i la Vall d’en Bas. També al Ripollès les precipitacions es van situar, generalment, al voltant dels tres litres, i al Pla de l’Estany encara van ser inferiors: a Banyoles només es va arribar a 0,3, una xifra insuficient per considerar que es trenca la «ratxa seca», que és a partir d’un litre per metre quadrat.