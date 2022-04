En una botiga d’una popular cadena de fleques-cafeteries hi ha una desena de persones. Només dues d’elles porten mascareta: els dependents. La resta, els clients repartits entre la terrassa i l’interior, cap en porta. I a partir de dimecres, aquests dos empleats que conserven aquest tros de tela –omnipresent des de fa dos anys– desconeixen si han de continuar portant-lo. «Crec que hauríem de continuar amb mascareta, per aquí passa molta gent al llarg del dia», explica la dependenta. «Doncs jo n’estic fins al capdamunt, quan pugui me la trec», replica ell. De moment el gerent d’aquesta franquícia no s’ha decantat per cap de les dues postures.

A l’altre costat del carrer, en una ferreteria, tampoc tenen clar quina serà la normativa a partir de l’endemà i estan a expenses del que els diguin des de la gestoria. Que, al seu torn, està a expenses del redactat final que publiqui el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). «Treballem de cara al públic i de moment seguirem com fins ara», explica el Joan, l’encarregat. El març del 2020 van posar una barra a la porta de la botiga i una mampara entre el dependent i el client, a qui li toca esperar i fer cua a l’exterior. I davant el dubte, seguiran igual. Fins quan? Aquí el Joan s’encongeix d’espatlles.

La falta d’informació no és exclusiva del petit comerç i fins i tot les grans empreses estan a l’expectativa de la lletra petita del BOE. «[En l’àmbit laboral] amb caràcter general les mascaretes no seran obligatòries», afirmava ahir la ministra de Sanitat, Carolina Darias, en roda de premsa. No obstant, hauran de ser els serveis de prevenció de riscos laborals de cada companyia els qui hauran de decidir –en cas que la llei no ho especifiqui clarament– quan és obligatòria en un centre de treball i quan no, va afegir Darias.

En firmes com Seat impera la cautela i han acordat amb els representants dels seus 15.000 treballadors mantenir la masacareta als llocs de treball i als espais tancats. No així als espais oberts, tot i que sempre que entre una persona i una altra hi hagi un mínim de dos metres de distància, si no continuarà sent obligatòria.

Una altra decisió han pres des de Mercadona, on les mascaretes desapareixeran en molts casos. Als seus supermercats –amb 93.300 empleats a tot Espanya–l’ús de la mascareta passarà a ser voluntari, és a dir, llevat que el caixer o la caixera així ho decideixi no l’haurà d’utilitzar. El seu ús únicament serà perceptiu si l’empleat presenta una patologia prèvia o mèdicament sigui altament recomanable que es protegeixi per aquesta via, segons expliquen fonts de l’empresa.

Queixes de patronals i sindicats

Les patronals i els sindicats, per la seva banda, han sigut fins ara cauts amb les directrius als seus associats i afiliats, al no poder sustentar els consells amb documentació jurídica. «Demanarem un criteri tècnic comú. Ens sembla irresponsable traslladar aquesta responsabilitat a les empreses. Els serveis de prevenció hi són per als riscos laborals, no per controlar la gripalització de la covid. La grip no la controlaven», afirma el director de l’oficina de riscos laborals de Foment del Treball, César Sánchez. Des del Govern central han explicat que actualitzaran les seves recomanacions per a les empreses, a expenses del detall d’aquestes recomanacions.

A les comarques gironines hi ha moltes empreses que han optat per donar llibertat als treballadors. Segons va explicar la gerent de la Federació d’Organitzacións Empresarials de Girona (FOEG), Mireia Santamaria, moltes companyies han deixat que siguin els empleats els que trïin si volen seguir portant la mascareta o se la volen treure.

«Hi ha treballadors grans, o que han patit alguna malaltia, o que tenenen por i que potser la volen seguir portant, i les empreses segueixen les directrius de les administracions de respectar-ho», apunta la gerent de l’entitat, que apunta també que hi ha firmes que s’han decantat per regular l’ús en segons quines àrees o quins treballadors, com ara en vestidors, o en aquells empleats que estan de cara al públic. «Moltes d’aquestes empreses, sobretot les que treballaven amb productes químics, sanitaris o industrials, ja utilitzaven mascaretes abans de la pandèmia, així que no hem notat una gran preocupació per la mesura en aquest sentit», va afirmar Santamaria.

«Exigim directrius concretes al Govern central, perquè allà on tinguem delegats podrem aplicar la millor fórmula, però a les petites empreses on no la tinguem hi ha el risc que l’empresari decideixi unilateralment. I no pot ser que els que es vulguin estalviar el cost de repartir mascaretes apliquin aquest criteri i no el sanitari», declara la secretària de política sindical de la UGT de Catalunya, Núria Gilgado. «Si des de l’Administració no es concreta més, entrarem en un període d’incertesa, tot i que no de conflicte. Almenys no generalitzat. Les empreses han de saber gestionar molt bé la informació, les instruccions, i ser molt transparents», afegeix la responsable de salut laboral de CCOO de Catalunya, Mònica Pérez.