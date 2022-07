La calor incrementa la sinistralitat laboral fins a un 10% ,sobretot a l’agricultura i la construcció, els sectors més afectats, ha apuntat el Col·legi d'Arquitectes Tècnics a partir d'un informe d'abast estatal elaborat per l´empresa Estudi IS Global. Els accidents més habituals són els cops de calor i les cremades. L’ens afegeix que diferents estudis també han detectat que els accidents laborals originats per «actes insegurs» o «errors humans» augmenten significativament quan les temperatures superen els 28 graus.«Això és degut a les dificultats per descansar, la disminució de la concentració, l’augment de les distraccions i l’alentiment en la capacitat de resposta causats per la calor», apunta l’entitat.

Les restriccions per l’onada de calor s’amplien a 109 municipis gironins Josep Pellicer fa ja vint-i-cinc anys que treballa a la construcció i afirma que treballar durant els estius s’està fent cada vegada més insuportable. La manera en la que s’ha adaptat la seva empresa és bàsica; descansos per «refrescar-se» cada mitja hora, lones de tela per tapar-se del sol i un canvi d’horari, «abans començàvem a les set del matí i acabàvem a les sis de la tarda, ara marxem a les quatre i tenim una hora menys per dinar». Explica que «per sort» ni ell ni cap company de feina ha patit un cop de calor fins al moment, però que «pot passar-li a qualsevol persona», encara que ells en poden ser «més propensos». Per una altra banda, Toni Sala, qui ha treballat tota la vida en la construcció, confirma que des de fa uns anys i amb la pujada extrema dels termòmetres ha hagut de reduir les hores de feina i dur a terme les seves tasques pel matí «quan el sol encara es pot suportar». Diu que des del 2016, va decidir començar la jornada a les set del matí i acabar-la a la una. «Això que està passant als darrers estius no ho havia vist mai abans», afegeix. L’aigua, un barret i unes ulleres de sol son les seves eines «per combatre temperatures».