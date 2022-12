El Servei Català de Trànsit ha engegat una campanya de conscienciació per reduir la sinistralitat a les carreteres gironines.

I és que des del gener 35 persones han mort a les carreteres gironines, un 30% més que el 2019. Llavors, en 11 mesos, havien perdut la vida 27 persones a les carreteres de Girona. En canvi, si es compara amb el mateix període de l'any passat, l'increment de víctimes mortals és d'un 9,3%, ja que se'n van registrar 32. Cal dir però que durant el 2021 encara hi va haver algunes restriccions de mobilitat per frenar la transmissió del coronavirus.

El vídeo que aporta imatges de diversos punts de les comarques gironines i també, de punts de la xarxa viària busca evitar els accidents de trànsit i sobretot, que la gent es conscienciï. Hi apareixen diferents col·lectius que fan ús dels vehicles, des d'ocupants de turisme, ciclistes, vianants fins als motoristes. Aquest últim col·lectiu, el dels motoristes, ha hagut de lamentar ja 10 víctimes mortals.

Des de Trànsit apunten que Girona és l'única província catalana on la tendència a l'alça dels accidents mortals no s'atura. Darrere d'aquests sinistres mortals, segons revela Trànsit en el vídeo, hi ha sobretot la ingesta d'alcohol, anar massa ràpid o l'ús o manipulació del telèfon mòbil. Unes causes que es volen evitar.

La campanya té com a lema “El punt de sortida comença amb tu. A la carretera, sigues viu. Viu-la amb seguretat” i apel·la a la responsabilitat de tots els usuaris de la xarxa viària i es basa en missatges genèrics de seguretat.