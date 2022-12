Banyoles s'ha marcat el repte de completar mil voltes a l'estany al llarg d'aquest diumenge al matí. Ho fa com a iniciativa solidària per recollir fons per La Marató de TV3. A partir de les 9, els participants s'han anat congregant al punt de venda de dorsals, entre el Club Natació Banyoles i els Banys Vells, que s'entregaven a canvi d'una donació de cinc euros. A peu, corrent o en bici, i de forma esgraonada, els banyolins han anat participant en el repte que estarà actiu fins a les dues del migdia. La regidora de Benestar Social, Ester Busquets, ha explicat que la iniciativa s'ha plantejat per "fer el que fem els banyolins i banyolines habitualment per cuidar la salut cardiovascular; és un recorregut assequible per tothom perquè és pla".

Ella mateixa hi ha participat fent una volta a peu a primera hora del matí. Com també ho feia David Carbajal, un veí del municipi que explicava que s'havia apuntat "perquè tothom ha de contribuir-hi". Per la seva banda, dues corredores del Club Natació Banyoles, Lola Ortiz i Irene Massanelles, havien completat a les 10 del matí les dues primeres voltes i tenien previst fer-ne una tercera. Es descriuen a si mateixes com apassionades d'aquest esport que practiquen habitualment; avui ho feien "per una bona causa". "Sempre per La Marató, correm", ha dit Ortiz. Per últim, també hi ha qui ha optat per participar en el repte en bicicleta. Aquest ha estat el cas de Pau Silveria que, amb un amic, pretenien fer deu voltes solidàries a l'estany.

El repte, organitzat per l'Ajuntament de Banyoles en col·laboració amb diverses entitats municipals, s'ha acompanyat d'activitats esportives a càrrec de l'institut Pere Alsius, el gimnàs Triops i la Fundació Estany. I, més tard, d'actuacions musicals i de dansa amb Afro Jembé, el Cor Kumbalawe, la Coral Veus de l’Estany, l’Esbart Dansaire Fontcoberta, l’Escola de Ballet Clàssic Concepció Gratacós i l’Escola Municipal de Música. Creu Roja també hi ha participat ensenyant com fer una reanimació amb maniquins a canvi d'un donatiu.

També durant el matí d'aquest diumenge, i coincidint amb la 20a edició del Cros Banyoles, s'ha fet una cursa solidària de tres quilòmetres en un circuit tancat al parc de la Draga que ha permès recollir 125 euros per la causa. "Fa cinc anys que fem coincidir l'esdeveniment amb La Marató", ha explicat la coordinadora d'atletisme del Club Natació Banyoles, Ester Guerrero. La cursa era oberta a tothom i també es demanaven cinc euros per dorsal.

Amb tot, Banyoles preveu fer una entrega conjunta bastant elevada, tenint en compte totes les activitats que s'han fet al llarg de la setmana i el recapte de les mil voltes a l'estany, com a activitat principal.