La fleca Pa de Can Maula de Melianta, urbanització de Fontcoberta, ha creat un tortell de Reis republicà que, al seu interior, a més de la tradicional fava, amaga una figureta d’un caganer. També s’acompanya amb una barretina.

El seu creador, Albert Serralvo, més conegut com ‘Albert de Can Maula, és la sisena generació de flequers d’una família que va començar a fer pa el 1876. Explica que va decidir substituir la figureta del rei per la del caganer perquè volia posar «una cosa més nostrada, catalana i de la terra» a l’interior del tortell, i que aquesta és la idea que «més patxoca» li va fer.

Farcit de massapà, de nata o de trufa. I amb la tradicional forma rodona d’un tortell de Reis. Però aquí, sí bé a dins també s’hi amaga una fava, no hi ha la tradicional figureta d’un rei. I la corona amb què es premia qui la troba, s’ha substituït per una barretina.

El tortell s’elabora amb farina ecològica de la Farinera Coromina de Banyoles, de manera artesanal, i aposta pels ingredients de proximitat. «És un tortell de quilòmetre zero, fet a casa nostra. M’encarrego d’elaborar la massa, la barretina la fem nosaltres mateixos i els caganers els vaig a comprar a una parada que hi ha instal·lada durant aquestes festes de Nadal a Girona», indica Serralvo.

Albert Serralvo és la sisena generació de flequers de Can Maula i la seva família va començar a fer pa el 1876. Els inicis se situen a Banyoles, quan un dels seus avantpassats, que era picapedrer, coïa ceràmiques i aprofitava l’escalfor del forn per escalfar el pa dels veïns. Poc després, en aquella casa es va començar a fer pa i a coure’n, el pas previ a l’obertura de la primera botiga. Un dels seus oncles va desertar d’una guerra i es va acabar instal·lant a Bèlgica, on va obrir una ‘boulangerie’. Aquests anys a l’estranger li van permetre aprendre diverses receptes, com ara la dels panets. Un coneixement que va portar després a Banyoles per convertir Can Maula en una fleca amb receptes que encara no es feien en cap altre lloc.Serralvo es va instal·lar a Melianta, a Fontcoberta, on va inaugurar-hi la fleca Pa de Can Maula el setembre del 2018 per continuar d’aquesta manera amb la tradició familiar.