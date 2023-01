La flota de pesca gironina ha començat aquesta setmana l’aturada biològica que deixarà les embarcacions als ports gironins durant dos mesos. D’altra banda, els pescadors que es dediquen a la pesca d’encerclament tornaran al mar el dia 10 de gener després d’una aturada.

La mesura pretén servir perquè els caladors durant l’aturada es regenerin de forma natural i acabi suposant una major pesca per als sectors.

Embarcacions dels ports gironins com Roses o Palamós van sortir a pescar per darrera vegada divendres passat. Aquest tipus de pesca es realitza durant el dia, amb llum natural. Les xarxes en forma de sac les arrossega una embarcació amb l’objectiu de pescar els bancs de peixos. En l’aturada hi haurà les embarcacions que formen part del Pla de Gestió de la Gamba i les que ho fan a un altre tipus de pesca.

El president de la Confraria de Pesca de Palamós, Francesc Benaiges posa de manifest en declaracions a Ràdio Palamós que s’han sumat als seixanta dies perquè quan tornaven a la pesca es trobaven que no havia crescut.

Una altra problemàtica que planteja és situació del peix blau que està en estudi per la dificultat que creixi. Algunes veus apunten que es deu a un excés de tonyina, però encara no hi ha conclusions clares.

Les embarcacions de pesca d’encerclament ja tornen a feinejar. En aquest tipus de pesca es treballa de nit i es dediquen a la pesca del peix blau.

El sector es prepara per a una nova temporada i per al nou Pla de Gestió de Pesca del Mediterrani que limitarà la pesca o que planteja mesures com augmentar la talla mínima de l‘anxova i la sardina.

Des de la Federació de Pesca de les Comarques Gironines es va mostrar la preocupació el mes passat per la reducció de pesca que fixa Europa. Suposarà sortir menys dies a pescar. «I això, nosaltres, igual que els científics, pensem que no té sentit i que l’únic que farà és mal a les nostres tripulacions i empreses. No es guanyarà res», insisteix. Abad recorda que els ports han perdut molta flota.

Per fer front a la mesura, però, els pescadors ja han començat a organitzar-se. En aquest sentit, Abad diu que s’organitzaran amb les diferents confraries per zones perquè quan unes no surtin ho puguin fer les altres i així no es perjudiquin mútuament.

El sector demana a la Comissió Europea que ajorni cinc anys -de 2025 a 2030- el termini fixat per a la recuperació de les poblacions de peixos. D’aquesta manera, les mesures de gestió implantades a Catalunya, com la reducció de dies de pesca o el tancament de caladors, podrien donar els seus fruits. Tant les confraries de pescadors com el Govern català comparteixen la necessitat de fer créixer i estabilitzar la població de peix al Mediterrani però discrepen sobre els terminis i mesures a aplicar.