L’escola bressol El Petit Príncep de Banyoles tanca 32 anys després perquè no els renoven el lloguer

Aquest podria ser el darrer curs per a l’escola bressol El Petit Príncep de Banyoles, que abans del setembre haurà d’abaixar la persiana «per sempre» després de 32 anys en funcionament. I és que la propietat els va notificar a finals de desembre que no els renovarà el contracte de lloguer.

Tot i que la directora de l’equipament, Rosa Armengou, sosté que «és una propietat privada i els propietaris tenen dret a decidir què volen fer», la decisió ha indignat a les famílies, que lamenten que 15 infants quedaran a l’estacada i 4 educadores, sense feina. «La sensació és d’impotència, molts nens hauran de fer tres adaptacions consecutives (a I1, I2 i I3)», lamenta una mare afectada, Marta Sáez.

L’Ajuntament de Banyoles ja ha assegurat que ampliarà en 20 places l’oferta de l’escola bressol municipal La Balca. Però les famílies s’hi neguen, també a la reubicació dels infants en les altres dues escoles bressol del municipi. En aquest sentit, Sáez sosté que «la reubicació dels nostres fills en altres centres on ni l’espai, ni els companys, ni les educadores seran els mateixos tindrà conseqüències emocionals» i lamenta que no és la opció que havien escollit. Per això, han decidit posar en marxa una recollida de firmes a Change.org i en una desena d’establiments de la ciutat per a reclamar un espai per a mantenir el projecte el curs vinent. De moment, ja han aconseguit més de 200 signatures.