Els Mossos d’Esquadra van rebre, durant el 2022, un total de 12 denúncies per robatori en centres de culte i ermites de la Diòcesi de Girona, un 45% menys que l’any anterior, quan la xifra havia estat de 22. Aquestes són les dades que es van presentar dilluns, 6 de febrer, en el marc de la reunió de seguiment que duen a terme periòdicament el Bisbat de Girona i els Mossos, establertes pel pla de prevenció de robatoris als més de 1.100 temples del territori.

Segons recorda el Bisbat, des del seu desplegament i posada en marxa l'any 2010, el dispositiu ha permès reduir "considerablement" les incidències gràcies al contacte fluid entre les diferents comissaries i els diferents arxiprestats. També es valora especialment l’assessorament i els consells de seguretat a les parròquies sobre noves estafes, així com la difusió de campanyes.

A la reunió hi van participar, per part del Bisbat, l’administrador diocesà, Lluís Suñer; la secretària tècnica de Patrimoni Cultural, Maria Antònia Clarà, i el delegat de Mitjans de Comunicació, Xavier Roca; i per part dels Mossos, el comissari en cap de la Regió Policial de Girona, Josep Milan; la caporala Mercè Vidal i l’agent Marta Pla.