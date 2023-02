El 2022 va ser l’any de la recuperació de la majoria d’activitat assistencial després de dos anys de pandèmia, en què les diverses onades de la covid-19 van causar un gran impacte en els hospitals i centres d’atenció primària. Aquesta millora, tot i que es va reflectir en les intervencions quirúrgiques, no va repercutir de la mateixa manera en tots els àmbits assistencials.

I és que l’espera dels pacients per a visitar-se amb un especialista va créixer de forma significativa respecte a l’any 2021. Segons dades del Departament de Salut, el gener del 2022, 44.070 persones estaven pendents que els visités l'especialista mentre que el desembre passat eren 59.140, un 34,2% més. El creixement duplica la mitjana d'augment de Catalunya en aquest camp, que és del 13%.

Concretament, totes les visites a l'especialista han crescut en els últims mesos excepte la d'al·lergologia, especialitat que registra un 46,95% menys de persones a la llista, ja que s'ha passat de 1.082 a 574. En canvi, la consulta que té més espera és la de l'oftalmòleg, amb un total de 9.538 persones, un 27% més en gairebé un any.

Però l'augment més pronunciat es registra en la llista per anar al cardiòleg, que ha passat de 738 a 1.259 pacients, amb un augment del 70,6%. Seguidament, l'espera per anar a l'otorrinolaringòleg va créixer un 64,2% i al ginecòleg, un 63,6%. Seguidament, l'especialitat de neurologia ha constatat un ascens del 50%, la de cirurgia general, un 43%, digestiu un 34% i urologia un 25%. L'espera per anar al dermatòleg és la que es manté més estable, amb un augment de pacients del 3%. Per exemple, hi havia 8.638 pacients en llista d'espera per a una vista d'al·lèrgia en acabar l'any (7.176 el gener); 10.511 per a cardiologia (10.026 el gener); 37.286 per a dermatologia (33.213); 53.857 per a oftalmologia (44.415) o 68.361 per a traumatologia (57.181). L'especialista que té menys espera és l'al·lergòleg, mentre que al gener del 2022 era el cardiòleg.

Amb tot, alguns dels temps d’espera baixen. És a dir, hi ha molts més pacients, però esperen menys. Els pacients que esperen per veure l’al·lergòleg ho fan de mitjana durant 68 dies (100 el gener de l’any passat) o els que estan pendents d’una visita de cirurgia general, 67 dies (86 a principis d’any).

No és el cas, però, dels que esperen visita a un dermatòleg, amb 93 dies de mitjana (89 el gener). Algunes esperes, encara que hagin baixat, continuen sent molt llargues: 98 dies per a otorrinolaringologia; 102 per a traumatologia o 168 dies per a urologia.

Espera per a una prova

Pel que fa a l’espera per a fer-se una prova diagnòstica, el registre es manté bastant estabilitzat respecte al gener del 2022. D’aquesta manera, el gener de l’any passat hi havia 18.681 pacients a la llista, mentre que el desembre n’eren 18.784, un 0,55% més. La prova que té més pacients en espera és l’ecografia abdominal, amb 3.277 pacients, un 23% més en gairebé un any. L’ecografia urològica és la que també ha registrat un dels augments més pronunciats, amb un 25% més de pacients. Com a bona notícia, hi ha gairebé una quarta part menys de persones que volen fer-se una ressonància magnètica i un 19% menys de pacients que esperen per a fer-se una endoscòpia esofagogàstrica.

La prova que presenta més dies d’espera, amb diferència, és l’electromiograma, amb un total de 297 de mitjana. La que menys és la gammagrafia, amb 33.

En el cas de Catalunya, com a principal diferència, la llista d’espera per a fer-se una prova sí que ha augmentat de forma més considerable. A més, en alguns casos, el temps mitjà d’espera supera els tres mesos, tot i que els terminis màxims de referència són de 30 dies per a les proves de prioritat preferent i de 90 si es consideren de prioritat ordinària.

Així, els pacients en llista per a una ecografia abdominal passen de 12.744 (gener de l’any passat) a 15.941 (desembre) i els dies que esperen de mitjana, de 83 a 105. Tot i que en les colonoscòpies hi ha menys pacients (17.219 el gener i 16.682 el desembre) i el temps d’espera baixa de 133 a 107 dies, de mitjana encara se superen els tres mesos. Hi ha 22.319 pacients pendents d’un electromiograma i el temps d’espera mitjà són 154 dies.

Les demores es disparen en alguns hospitals, com per exemple al Santa Tecla de Tarragona, on els pacients han d’esperar més d’un any, 419 dies, per a una colonoscòpia, segons dades del desembre del 2022. Hi ha 272 pacients en llista d’espera. Al Verge de la Cinta de Tortosa, hi ha 319 pacients en llista d’espera i la demora és de 339 dies. A l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, hi ha 213 pacients esperant una mamografia i la mitjana és de 108 dies.

Baixen els pacients per a intervencions

Finalment, la dada més optimista és la de les intervencions, ja que els pacients que esperen per a una intervenció quirúrgica habitual baixa de forma general.

La davallada més pronunciada és el nombre de persones que tenen programada una cirurgia cardíaca, ja que baixa un 45% i passa de 20 a 11. També hi ha un descens en el cas de la pròtesi de maluc, amb un 20% menys. L’assignatura pendent continua sent l’operació de cataractes, ja que el nombre de pacients creix un15 %. Finalment, les persones que esperen una pròtesi de genoll baixen un 1,32% i les que estan a la llista per a un procés oncològic baixa un 9,55%.

Aquest descens també és generalitzat a Catalunya.

Malgrat tot, les llistes d’espera són una de les principals preocupacions del sistema sanitari després que augmentessin per les retallades el 2011 i ara per l’impacte de la covid-19, amb operacions aturades durant uns mesos i, sobretot, retards en els diagnòstics. El mateix conseller Manel Balcells va afirmar el novembre que les llistes d’espera per a proves i visites eren «inacceptables» en algunes parts del territori.